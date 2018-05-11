Ограничения для неплательщиков алиментов и пиар власти

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Около 120 тысяч неплательщиков алиментов не смогут выехать за границу, сообщил министр юстиции Павел Петренко. По словам министра, на этих должников наложены ограничения на управление автомобилем, пользование оружием и охоту. При этом министерство составило 13 тысяч протоколов по дисциплинарным наказаниям в виде общественных работ.

С начала года исполнители Минюста уже обеспечили выплату более 1 миллиарда гривен долгов в пользу детей, чьи родители расторгли брак. А почти 9 тысяч человек, которые не выплачивают деньги на воспитание и содержание своих детей, объявлены в розыск.

Насколько действенные санкции государства против неплательщиков алиментов, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, глава Центра семейно-правовых исследований Олег Простибоженко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи можна стверджувати, що посилення норм закону щодо повернення аліментів дає результат?

— Власне міністерство звітує нам, каже, що з того одного мільярда, який вони стягли за перший квартал, начебто третина – це заслуга саме оцих засобів посилення. Чи насправді це так? Я відверто вам скажу, що я дещо скептично ставлюся до статистики Мін’юсту, оскільки я пам’ятаю, як приймався цей закон, і міністр казав, що в нас 90 тисяч злісних неплатників аліментів. Після цього, після прийняття закону, міністр сказав: ми його прийняли, і в нас на 20 тисяч стало менше, типу 9 тисяч — забрала стягувач, жінка, в основному, виконавчий лист, тобто припинилось провадження, 11 тисяч – усе заплатили. Я мислю логічно, 90 мінус 20 має бути 70, але міністерство зараз звітує, що в нас — 120 тисяч обмежень, це означає, що 120 тисяч неплатників. Тепер в мене постає логічне питання, то міністерство помилялося тоді чи міністерство помиляється зараз? Чи міністерство просто приписками займається, розумієте, як в радянське наше минуле, оскільки, мовляв, 120 тисяч обмежень, от бачите, ми 120 тисяч маємо злісних неплатників, ми з ними боремося.

Що держава отримує від тих платників чи неплатників аліментів? Податки?

— Держава з цього от абсолютно не отримує нічого. Це соціальна функція держави, і мені здається, політичний піар міністра, депутатів, які голосували, які ініціювали, вносили цей законопроект в стіни парламенту. Тому що державі не платиться державне мито, коли стягується так званий виконавчий збір, коли стягуються аліменти, державі не платиться судовий збір, державі не платяться відсотки, коли стягнули ці аліменти, тобто держава не отримує там практично нічого.

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Як можна оцінити успішність всіх обмежувальних норм відносно до неплатників аліментів?

— Найуспішнішими стали обмеження виїзду закордон. Чому? Тому що після Революції гідності у нас був створений відповідний механізм для органів внутрішніх справ, правоохоронних органів, така спрощена процедура, коли вони могли надсилати відповідний лист і прикордонна служба обмежувала. І тепер, коли міністерство робило власне цю аліментну реформу, воно просто додало ще один пункт для прикордонників, одну підставу, це постанова державного виконавця на існуючий механізм, і воно працює тут… принаймні я не чув, щоб воно не спрацьовувало. Стосовно обмеження водійських прав – повністю непрацюючий на разі механізм, оскільки це нове щось, процедура там передбачає приблизно наступне: постанову виносить державний виконавець, направляє її в Національну поліцію, і поліція, коли зупинить цього неплатника, візьме в нього права, перевірить по своїй базі і мусить помітити, що в нього існує обмеження, оскільки це не позбавлення, бо позбавлення означає зазвичай вилучення прав, а в нього права ніби як є, а їздити він ніби як не може, вони побачать це по базі, складуть на нього адмінпротокол, відправлять в суд і подальша процедура. І ви розумієте, поліція каже – а в нас в базі немає галочки, куди поставити обмеження водійських прав, а це не позбавлення, виходить поліція просто 120 тис. цих виконавчих документів у вигляді постанов виконавців складає, виконавець звітує, що ми от винесли 120 тис. – поліція нічого з цього зробити не може. Стосовно обмеження права на полювання, воно з самого початку власне було більш психологічним, більш формальним, ніж дієвим, оскільки в мисливському господарстві немає того, хто б там міг відстежити, хто вистрілює власне зі зброї, обмежений, платник чи неплатник аліментів.

Щодо ситуації в різних регіонах України. Я так розумію, по різному вона складається щодо неплатників аліментів і притягнення їх до відповідальності або початку сплати. Де краще, де гірше результати?

— Найкращі результати в нас показали найбільш відносно заможні регіони. Київ четверте місце зайняв, Луганська область – перше, східні області, Харків, здається, теж там в перших п’ятірках – Харків, Дніпропетровськ. Найгірше – це аграрні регіони, що зумовлено просто браком роботи, тому, якщо в особи немає роботи, то з неї ніхто нічого не зможе стягнути, розумієте. На жаль, цей закон пропонує єдину опцію, якщо особа немає роботи, ми її направимо на оці так звані суспільно корисні роботи, де він відпрацює, місцевий орган влади йому заплатить, і ми використаємо ці гроші для сплати аліментів. Але, по-перше, треба, щоб заборгованість за 6 місяців була, щоб відправити його на роботи, а друге – максимально, що він може відпрацювати, це за 4 місяці, кошти я маю на увазі при мінімальних аліментах. Тобто він нічого по факту не зможе відпрацювати, він відпрацьовує, а борг лишається і накоплюється, продовжує зростати. Тому це такий механізм, знову ж таки, більше психологічний, мовляв, що ми змусимо його працювати, в новому законі міністр пропонує вже притягувати їх до кримінальної відповідальності, якщо вони не будуть працювати. Не знаю, тут експертне середовище, я відверто вам скажу, розділилося – одні вважають, що це все не спрацює, інші вважають, як я, що це дасть якийсь ефект.

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В чому полягає власне критика?

— Полягає в тому, що, якщо директор будь-якого підприємства приватного, він не захоче брати до себе на роботу незрозуміло яку людину, вибачте, панькатись з нею, а потім ще платити зарплату. Це ми можемо змусити якісь органи місцевої влади і власне комунальні, державні підприємства. По-перше, в нас цей механізм не новий, сьогодні існують громадські роботи, власне вони не оплачуються, ми до них притягуємо осіб, засуджених за злочини, не обов’язково за такі дрібні, мова йде про серйозніші злочини, вони засуджені, і плюс низка інших адміністративних покарань, адміністративних стягнень, вони безплатні. Нащо мені брати на роботу платника аліментів заплатити йому, якщо я можу взяти на роботу безкоштовно такого самого правопорушника, розумієте. Це суто знову ж таки на якомусь політичному аспекті, на якомусь піарі, мер якийсь захоче можливо зняти політичні дивіденди перед виборами і т.д. Але на практиці тут є питання, і поки що таких постанов, попри те, що міністр каже, що в нас 13 тис. протоколів було складено, абсолютна більшість з них була повернута, тому що поки що виконавча служба не навчилася робити їх в рамках закону, це для них новий інструмент, вони їх складають так, як їм здається, але суди це вже не пропускають, і було буквально кілька тижнів тому тільки півтисячі таких прийнятих рішень власне про суспільно корисні роботи, але вони ще не встигли виконатися в силу того, що повинна пройти певна процедура, певний час і т.д.

Повідомлення від слухача: "А чи зможуть такі аліментники на старості подати вимогу на своїх дітей для одержання з них аліментів?".

— Безперечно. І кількість таких судових справ росте з кожного року в геометричних прогресіях, через що власне якщо один із батьків неналежно виконує батьківські обов’язки, автоматично росте кількість позовів про позбавлення його батьківських прав, бо, як вам правильно так сказати, неотримання аліментів, сам факт неотримання, не звернення в суд, не є гарантією того, що такий батько чи мати не ініціюють стягнення аліментів з дітей. Тому сьогодні суспільство стає більш і більш свідомим цього факту, і починає обмежувати можливості для такого нерадивого батька чи матері.

Ранее Олег Простибоженко заявлял, что в вопросе алиментов государство только разжигает вражду между родителями.

А управляющая партнерка Юридической компании AVG group Екатерина Власюк отметила, что только страх тюрьмы простимулирует неплательщиков алиментов заботиться о детях.