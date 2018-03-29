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    Долг "Газпрома" ежедневно растет и будет оперативно взыскан – Минюст

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (870)

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    Министр юстиции Украины Павел Петренко отметил, что происходит начисление пени с "Газпрома", пеня составляет почти полмиллиона долларов ежедневно.
    Минюст Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Сумма долга "Газпрома" перед "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража ежедневно увеличивается на полмиллиона долларов из-за начисления пени, деньги будут взысканы в ближайшее время, заявил в четверг журналистам министр юстиции Украины Павел Петренко.

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    Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. В минувшую среду "Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку газа.

    "На сегодняшний день происходит начисление пени с "Газпрома", пеня составляет почти полмиллиона долларов ежедневно", — цитирует Петренко "УНИАН".

    При этом, по его словам, Минюст Украины готовится к принудительному взысканию долга российской компании на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет взыскать эти средства практически по всему миру.

    Петренко подчеркнул, что у "Газпрома" нет шансов избежать ответственности и сумма долга, которая была зафиксирована Стокгольмским арбитражем, будет только расти, "и она будет полностью взыскана в ближайшее время".

    "Я убежден, что это (взыскание долга – ред.) вопрос времени, и сумма, которая будет увеличиваться и точно будет взыскана в пользу украинского "Нафтогаза" и украинского бюджета с данной компании", — отметил министр. Петренко также добавил, что по решению украинского суда с "Газпрома" уже взыскано в пользу бюджета Украины более 100 миллионов гривен (3,7 миллиона долларов).

    Ранее в "Газпроме" заявили, что компания не признает правомерность наложенного Украиной антимонопольного штрафа и считает нарушением своих прав действия Киева по взысканию денежных средств с компании, готовится соответствующий иск в международный арбитраж.

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