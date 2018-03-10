В среднем пенсии вырастут на 1500 гривен на первом этапе. Второй этап стартует с 1 января 2019 года - 750 гривен в среднем. Завершающий третий этап будет проводиться с 1 января 2020 года, пенсии вырастут еще на 750 гривен.
По словам главы Минсоцполитики, разработчики закона знали, "насколько сложная эта процедура" и поэтому практически год дали органам исполнительной власти, чтобы разработать соответствующую нормативную базу".
Пенсионная реформа, которую с помпой презентовала украинская власть, не удовлетворила МВФ. Все идет к тому, что гражданам еще больше ужесточат условия выхода на пенсию, раз дефолтом из-за невыполнения требований МВФ пугает даже министр соцполитики.
Как отметил министр, после начала пенсионной реформы средняя пенсия по стране выросла до 2 448 гривен, а средняя пенсия силовиков составляет 2 600 гривен, то есть они практически сравнялись: "Это негативная и неправильная ситуация".
Бедных в Украине стало меньше - таким воодушевляющим отчетом порадовал накануне Нового года сограждан министр соцполитики Андрей Рева. Что же стало причиной такого заявления и что думают по этому поводу сами, уже не такие бедные, украинцы?
В течение года, по данным Госслужбы статистики и по методике, которой пользуются международные организации, оценивающие уровень бедности в Украине, уровень бедности снизился с 54,5% до 39,4%, сообщил министр.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В среднем пенсии вырастут на 1500 гривен на первом этапе. Второй этап стартует с 1 января 2019 года - 750 гривен в среднем. Завершающий третий этап будет проводиться с 1 января 2020 года, пенсии вырастут еще на 750 гривен.
По словам главы Минсоцполитики, разработчики закона знали, "насколько сложная эта процедура" и поэтому практически год дали органам исполнительной власти, чтобы разработать соответствующую нормативную базу".
В соцсетях высмеяли слова министра и обвинили его в недостаточном знании математики, чтобы делать подобные заявления. Некоторые же пользователи в порыве эмоций нелицеприятно выражались в адрес министра, обзывая его.
Министр социальной политики Андрей Рева считает, что проблема Украины не в большом количестве пенсионеров, а в теневой экономике. И в связи с этим, по его мнению, необходимо расширить круг тех, кто будет платить единый социальный взнос.