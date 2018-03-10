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    Андрей Рева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 100
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    Гривны
    Минсоцполитики меняет механизм начисления пенсий
    15:03 05.03.2018
    1035
    Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что после изменений будут учтены все проблемные моменты в начислении пенсий.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Рева озвучил условия выплаты долга пенсионерам ЛДНР
    12:22 02.03.2018
    1009
    Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что пенсии выплачиваются в полном объеме при возвращении неподконтрольных территорий в Украину.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    В Минсоцполитики сообщили, как будут повышаться военные пенсии
    21:27 26.02.2018
    1522Пенсионная реформа: суть и скрытое
    В среднем пенсии вырастут на 1500 гривен на первом этапе. Второй этап стартует с 1 января 2019 года - 750 гривен в среднем. Завершающий третий этап будет проводиться с 1 января 2020 года, пенсии вырастут еще на 750 гривен.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Рева назвал точную дату начала монетизации субсидий
    04:26 23.02.2018
    608Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам главы Минсоцполитики, разработчики закона знали, "насколько сложная эта процедура" и поэтому практически год дали органам исполнительной власти, чтобы разработать соответствующую нормативную базу".
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Рева объяснил, когда и на сколько будут повышены пенсии военным
    00:58 08.02.2018
    8679Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Министр социальной политики Андрей Рева отметил, что ситуация с военными пенсиями изменится после принятия нового закона о пенсионном обеспечении.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Дефолт и пенсионная реформа: что значит новая порция пугалок?
    11:07 31.01.2018
    1859Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Пенсионная реформа, которую с помпой презентовала украинская власть, не удовлетворила МВФ. Все идет к тому, что гражданам еще больше ужесточат условия выхода на пенсию, раз дефолтом из-за невыполнения требований МВФ пугает даже министр соцполитики.
    Министр социальной политики Андрей Рева. Архивное фото
    Министр соцполитики сообщил детали переговоров с МВФ по поводу пенсий
    04:55 29.01.2018
    6947Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По словам министра социальной политики Андрея Ревы, в ближайшие десять лет не будет необходимости в повышении пенсионного возраста, через 10 лет такая проблема теоретически может возникнуть.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Министр анонсировал рост пенсий военнослужащих почти в два раза
    09:30 20.01.2018
    2656
    Как отметил министр, после начала пенсионной реформы средняя пенсия по стране выросла до 2 448 гривен, а средняя пенсия силовиков составляет 2 600 гривен, то есть они практически сравнялись: "Это негативная и неправильная ситуация".
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Глава Минсоцполитики Рева улетел лечиться в Израиль. Соцсети иронизируют
    02:38 06.01.2018
    2416
    По данным СМИ, Андрей Рева перед Новым годом подхватил воспаление легких. Сначала чиновник лечился в Винницкой городской клинической больнице №2, однако вскоре ему стало хуже.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Министр сообщил, когда военным повысят денежные выплаты
    10:04 30.12.2017
    2109Украина 2018: новые испытания
    Как подчеркнул Рева, "деньги на повышение денежных выплат военнослужащим в бюджете силовых структур заложены, за это проголосовал парламент, и это уже никто не изменит".
    Мужчина просит милостыню
    Соцсети: в стране стало меньше бедных... вымерли просто
    14:52 29.12.2017
    1088Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Бедных в Украине стало меньше - таким воодушевляющим отчетом порадовал накануне Нового года сограждан министр соцполитики Андрей Рева. Что же стало причиной такого заявления и что думают по этому поводу сами, уже не такие бедные, украинцы?
    Погода в Киеве
    Рева назвал шокирующую статистику по росту числа матерей-одиночек
    16:04 28.12.2017
    461
    По словам министра, каждый 5-й ребенок в Украине рождается вне брака, в так называемом "теневом браке". А количество матерей-одиночек за последние 15 лет выросло в 22 раза.
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Власти предлагают выплатить по 100 тыс грн освобожденным из плена
    15:00 28.12.2017
    147Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Министр социальной политики Андрей Рева пообещал, что всем, кто был официально трудоустроен до попадания в плен в Донбассе, будет засчитан трудовой стаж.
    Авдеевка, Донбасс
    Минсоцполитики меняет условия выплаты субсидий для переселенцев
    14:14 28.12.2017
    530
    По словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, переселенцы смогут оформить субсидии по декларации о доходах. Количество переселенцев достигает 1,5 человек.
    Пожилая женщина собирает пластиковые бутылки
    Рева сообщил о сокращении уровня бедности в Украине
    13:05 28.12.2017
    263
    В течение года, по данным Госслужбы статистики и по методике, которой пользуются международные организации, оценивающие уровень бедности в Украине, уровень бедности снизился с 54,5% до 39,4%, сообщил министр.
    Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Рева: с июля 2018 года вводится монетизация льгот на оплату ЖКХ и транспорт
    12:48 28.12.2017
    1286Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, сразу будут проведены эксперименты по внедрению монетизации, потом система заработает на всю страну.
    Пенсионерка. Архивное фото
    В Минсоцполитики заявили о гендерной несправедливости начисления пенсий
    04:25 14.12.2017
    574
    По словам министра социальной политики Андрея Ревы, "мужчины, как правило, имеют лучший заработок и соответственно пенсию имеют лучшую".
    Андрей Рева о недостатках пенсионной реформы. Видео
    Виноват Советский Союз. Рева о важном недостатке пенсионной реформы 
    02:13 14.12.2017
    1480Пенсионная реформа: суть и скрытое
    По словам главы Минсоцполитики, некоторые граждане получили низкие надбавки к пенсиям только потому, что во времена Советского Союза получали слишком низкие зарплаты.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Взял не с потолка. Рева прокомментировал заявление Порошенко о минималке
    02:16 13.12.2017
    1204Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам министра социальной политики Украины, размер минималки в 4100 грн - это "фактически тот предел, до которой должна возрасти зарплата".
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    В Минсоцполитики сообщили, как будут повышаться военные пенсии
    21:27 26.02.2018
    1522
    В среднем пенсии вырастут на 1500 гривен на первом этапе. Второй этап стартует с 1 января 2019 года - 750 гривен в среднем. Завершающий третий этап будет проводиться с 1 января 2020 года, пенсии вырастут еще на 750 гривен.
    Гривны
    Минсоцполитики меняет механизм начисления пенсий
    15:03 05.03.2018
    1035
    Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что после изменений будут учтены все проблемные моменты в начислении пенсий.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Рева озвучил условия выплаты долга пенсионерам ЛДНР
    12:22 02.03.2018
    1009
    Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что пенсии выплачиваются в полном объеме при возвращении неподконтрольных территорий в Украину.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Рева назвал точную дату начала монетизации субсидий
    04:26 23.02.2018
    608
    По словам главы Минсоцполитики, разработчики закона знали, "насколько сложная эта процедура" и поэтому практически год дали органам исполнительной власти, чтобы разработать соответствующую нормативную базу".
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