Министр прокомментировал скандальное заявление об алиментах на родителей

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Информация, распространяемая в СМИ об обязательной выплате алиментов на пожилых родителей, является недостоверной.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Распространяется недостоверная информации, когда не учитывают контекст, о чем и как говорилось, и понимайте кто как хочет. Мы свои обязанности ни на кого перекладывать не собираемся, но есть случаи, когда и люди несут ответственность. Как, например, конституционные. Мы заботимся о своих родителях, и вот представьте, что вам сказали "сейчас ты будешь платить деньги своим родителям". Это нужно? Я думаю, что ваши родители первыми будут против этого. Потому что наши отношения не регулируются деньгами, это дело семьи.", — сказал Рева

В тоже время министр рассказал о жестокости детей по отношению к пожилым родителям.

"Вместе с тем, бывают ситуации, о которых я говорил в эфире, о зоне АТО. Волонтеры собрали немощных, одиноких, стариков, которые там остались одни. Они разговаривали с ними и выяснили, что у них есть родные. И волонтеры к ним звонят, и спрашивают, ваши родители в такой сложной ситуации, помогите им. А волонтеру, как он рассказал, те дети ответили: «Перезвоните, когда умрут…». И меня спрашивает журналист, что делать? Я напомнил, что есть Конституция. Где четко указано, что дети обязаны заботиться о своих родителях. Должно ли государство влиять на людей? В таких случаях для этого есть вся законодательная база: двести вторая и 206-я статьи. Там написано, что в подобных случаях, по решению суда, можно будет присуждать алименты на содержание таких родителей. А если эти дети уклоняются, то 165-я статья Уголовного Кодекса Украины предусматривает, что эти лица несут уголовную ответственность. Подчеркиваю, по решению суда. Значит ли это, что все дети в Украине должны платить алименты на родителей? Нет, это полная чушь", — пояснил Андрей Рева.

Ранее Андрей Рева заявил, что граждане Украины должны платить алименты на содержание своих родителей.