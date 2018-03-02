Рева озвучил условия выплаты долга пенсионерам ЛДНР

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Задолженность по выплате пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса будет погашена, когда эти районы вернутся под контроль государства, или когда сами граждане переедут в Украину.

Об этом министр социальной политики Андрей Рева заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

"Когда эти территории перейдут под контроль Украины, как это произошло в двух селах — Майское и Гладосово — недавно. Людям выплачена вся задолженность, которая была перед ними по пенсиям. Это практика, которую правительство продолжит", — сказал министр.

Рева отметил, что как только люди переезжают с неподконтрольных территорий на подконтрольные или когда территорию возвращают в Украину, то им выплачивается пенсия в полном объеме.

Ранее сообщалось, что глава комитета Верховной Рады Украины, депутат от партии "Батькивщина" Григорий Немыря обратился к послам "Большой семерки" с просьбой содействовать в решении вопроса о принятии украинским парламентом законопроекта о выплатах пенсий гражданам, которые остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.