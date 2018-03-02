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    Рева озвучил условия выплаты долга пенсионерам ЛДНР

    (обновлено: )58716
    Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что пенсии выплачиваются в полном объеме при возвращении неподконтрольных территорий в Украину.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Задолженность по выплате пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса будет погашена, когда эти районы вернутся под контроль государства, или когда сами граждане переедут в Украину.

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    Об этом министр социальной политики Андрей Рева заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

    "Когда эти территории перейдут под контроль Украины, как это произошло в двух селах — Майское и Гладосово — недавно. Людям выплачена вся задолженность, которая была перед ними по пенсиям. Это практика, которую правительство продолжит", — сказал министр.

    Рева отметил, что как только люди переезжают с неподконтрольных территорий на подконтрольные или когда территорию возвращают в Украину, то им выплачивается пенсия в полном объеме.

    Ранее сообщалось, что глава комитета Верховной Рады Украины, депутат от партии "Батькивщина" Григорий Немыря обратился к послам "Большой семерки" с просьбой содействовать в решении вопроса о принятии украинским парламентом законопроекта о выплатах пенсий гражданам, которые остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

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