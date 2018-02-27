Пенсионеры МВД прошли колонной по Харькову

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Очередная акция бывших милиционеров с требованием перерасчета пенсий состоялась во вторник в Харькове, сообщает местное издание Объектив.

Участники собрались на площади Конституции и двинулись по Сумской в сторону площади Свободы, где провели пикет перед зданием облгосадминистрации.

В руках они держали плакаты "Если власть не идет на встречу с народом – народ приходит за властью сам", "Долой "осучаснення" от Ревы-Гройсмана. Немедленно! Законный перерасчет!", "Рреву в отставку! Гройсмана – на нары!".

objectiv.tv Марш пенсионеров МВД в Харькове

Колонну протестующих охраняла полиция, движение транспорта по Сумской временно перекрывалось.

Аналогичные акции проходили и в других городах Украины. Пенсионеры правоохранительных структур добиваются от власти пересчета их пенсионных выплат в соответствии с действующим законодательством.