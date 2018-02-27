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    Общество

    Пенсионеры МВД прошли колонной по Харькову

    (обновлено: )537102
    Участники очередной акции протеста собрались на площади Конституции и двинулись по Сумской в сторону площади Свободы. Возле ОГА они провели пикет, потребовав перерасчета пенсий.
    Марш пенсионеров МВД в Харькове
    objectiv.tv

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Очередная акция бывших милиционеров с требованием перерасчета пенсий состоялась во вторник в Харькове, сообщает местное издание Объектив.

    Участники собрались на площади Конституции и двинулись по Сумской в сторону площади Свободы, где провели пикет перед зданием облгосадминистрации.

    В руках они держали плакаты "Если власть не идет на встречу с народом – народ приходит за властью сам", "Долой "осучаснення" от Ревы-Гройсмана. Немедленно! Законный перерасчет!", "Рреву в отставку! Гройсмана – на нары!".

    objectiv.tv
    Марш пенсионеров МВД в Харькове

    Колонну протестующих охраняла полиция, движение транспорта по Сумской временно перекрывалось.

    Аналогичные акции проходили и в других городах Украины. Пенсионеры правоохранительных структур добиваются от власти пересчета их пенсионных выплат в соответствии с действующим законодательством.

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