В Пенсионном фонде сообщили, в каком городе получают самые высокие пенсии

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Киевские пенсионеры получают самые высокие в Украине пенсии. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в отчете Пенсионного фонда.

Читайте также: Тренд дня: "в стране резко стало все кругом американское"

Самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве — 3,332 тыс грн. На втором месте оказалась Донецкая область со средним размером пенсии в 3,268 тыс грн, на третьем — Луганская с 2,986 тыс грн.

Следом за ними идут Днепропетровская — 2,853 тыс грн, Запорожская — 2,681 тыс грн, Харьковская — 2,53 тыс грн, Киевская области — 2,501 тыс грн.

Ранее заместитель министра социальной политики Николай Шамбир заявил, что у государства нет физической возможности осуществлять пенсионные выплаты украинцам на неподконтрольных территориях Донбасса.