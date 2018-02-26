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    Общество

    В Пенсионном фонде сообщили, в каком городе получают самые высокие пенсии

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    Пенсионная реформа: суть и скрытое (157)

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    Самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве - 3,332 тыс грн. На втором месте оказалась Донецкая область со средним размером пенсии в 3,268 тыс грн, на третьем - Луганская с 2,986 тыс грн.
    Очередь за деньгами. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Киевские пенсионеры получают самые высокие в Украине пенсии. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в отчете Пенсионного фонда.

    Пенсионерка. Архивное фото
    УНИАН
    Убийственные квадратные метры. В Киеве - эпидемия пропажи пенсионеров

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    Самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве — 3,332 тыс грн. На втором месте оказалась Донецкая область со средним размером пенсии в 3,268 тыс грн, на третьем — Луганская с 2,986 тыс грн.

    Следом за ними идут Днепропетровская — 2,853 тыс грн, Запорожская — 2,681 тыс грн, Харьковская — 2,53 тыс грн, Киевская области — 2,501 тыс грн.

    Ранее заместитель министра социальной политики Николай Шамбир заявил, что у государства нет физической возможности осуществлять пенсионные выплаты украинцам на неподконтрольных территориях Донбасса.

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