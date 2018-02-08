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    Рева объяснил, когда и на сколько будут повышены пенсии военным

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    Министр социальной политики Андрей Рева отметил, что ситуация с военными пенсиями изменится после принятия нового закона о пенсионном обеспечении.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Военные пенсионеры, которые участвовали в конфликте в Донбассе, будут иметь большую пенсию по сравнению с военными пенсионерами, которые не принимали участия в боевых действиях, заявил министр социальной политики Андрей Рева. 

    "На сегодняшний день в старом законе военные пенсионеры, которые находятся в зоне АТО и служат в Киеве, имеют одинаковую пенсию. Это будет изменено в новом принятом законе", — заявил Рева после заседания оборонного комитета, передает "Укринформ".

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    Он добавил, что сейчас военные, которые служат в зоне АТО, получают зарплату вдвое больше, чем те, которые служат, например, в столице. При этом министр признал, что при перечислении пенсий это "не учитывается и участники АТО получают одинаковую пенсию".

    По словам Ревы, это изменится после принятия нового закона о пенсионном обеспечении.

    Ранее глава Минсоцполитики заявлял, что благодаря реформе пенсионного обеспечения военнослужащих их пенсии будут увеличены на 77%.

    Как сообщалось, в крупных городах Украины уже в течение месяца проходят масштабные митинги военных пенсионеров, а также пенсионеров иных силовых структур. Основное требование митингующий — повышение пенсий. 

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