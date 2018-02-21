Украина не может платить пенсии в неподконтрольном Донбассе - замминистра

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. У государства нет физической возможности осуществлять пенсионные выплаты украинцам на неподконтрольных территориях Донбасса, заявил в эксклюзивном интервью радиостанции Голос Столицы заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

"У нас нет возможности платить туда, но если человек обратится на подконтрольную территорию, выплата ему будет обеспечена. Никаких здесь отказов, никаких решений нет. Это то, что мы обеспечиваем выплату, но на подконтрольной территории. Туда (на неподконтрольную территорию — Ред.) у нас никаких возможностей выплачивать нет", — отметил замглавы Минсоцполитики.

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Ранее сообщалось, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал возобновить выплаты пенсий гражданам, которые остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, и вынужденным переселенцам.

Между тем на прошлой неделе Европейский суд по правам человека признал законным отказ Украины осуществлять социальные выплаты жителям неподконтрольных территориях Донбасса.