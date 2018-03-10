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    Николай Шамбир

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Представительство МВФ в Украине
    У МВФ и Украины нет принципиальных разногласий по пенсиям - замминистра
    06:54 21.02.2018
    411Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Замминистра социальной политики Николай Шамбир отметил, что дискуссии с МВФ продолжаются, однако сейчас все вопросы по пенсиям урегулированы законом.
    Николай Шамбир
    Украина не может платить пенсии в неподконтрольном Донбассе - замминистра
    01:17 21.02.2018
    2202Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир подчеркнул, что государство не отказывается платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса, а не имеет физической возможности осуществлять выплаты.
    Выдача пенсий. Архивное фото
    Пенсии в 2015 году повысят, но суммы будут незначительными – эксперт
    13:37 11.08.2015
    43759Экономический кризис
    Повышение пенсий в 2015 году коснется около 11 млн человек. Аналитик по вопросам социальной политики Института общественных исследований Марианна Онуфрик в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала, каким категориям пенсионеров увеличат выплаты.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Николай Шамбир
    Украина не может платить пенсии в неподконтрольном Донбассе - замминистра
    01:17 21.02.2018
    2202
    Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир подчеркнул, что государство не отказывается платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса, а не имеет физической возможности осуществлять выплаты.
    Представительство МВФ в Украине
    У МВФ и Украины нет принципиальных разногласий по пенсиям - замминистра
    06:54 21.02.2018
    411
    Замминистра социальной политики Николай Шамбир отметил, что дискуссии с МВФ продолжаются, однако сейчас все вопросы по пенсиям урегулированы законом.
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