Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир подчеркнул, что государство не отказывается платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса, а не имеет физической возможности осуществлять выплаты.
Повышение пенсий в 2015 году коснется около 11 млн человек. Аналитик по вопросам социальной политики Института общественных исследований Марианна Онуфрик в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала, каким категориям пенсионеров увеличат выплаты.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир подчеркнул, что государство не отказывается платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса, а не имеет физической возможности осуществлять выплаты.