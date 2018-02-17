Начало Третьей мировой: есть пять мест, включая Украину

Владимир Матвеев, обозреватель

В 2018 году продолжает развиваться тенденция к децентрализации однополярного мира и роста эскалации напряжённости в мире в контексте перехода к новому технологическому укладу, новейшему мировому порядку, при которой обострившиеся глобальные торговые и валютные войны дополнятся военными региональными конфликтами, которые могут перерасти в более масштабную войну.

Наблюдается рост напряженности между США и РФ, США и Китаем. В контексте выкристализовывания холодной войны происходит гонка новейших вооружений.

По мнению экспертов, ситуация в мире остается очень опасной и может выйти из-под контроля.

Специалист по вопросам безопасности и обороны США, старший научный сотрудник Школы дипломатии и международной торговли Паттерсона в Университете Кентукки Роберт Фарли на страницах National Interest называет пять стран и регионов, которые в 2018 году могут привести к началу войны между большими державами.

Так, по утверждению Фарли, война между большими государствами может начаться из-за Украины, где ситуация остается напряженной, и "шаткое перемирие постоянно нарушается". Автор пишет, что протесты в Киеве, демонстрации и "странная сага" экс-президента Грузии М. Саакашвили "ставит под вопрос стабильность украинского правительства".

В таком контексте конфликт в Украине, по мнению эксперта Фарли, может вспыхнуть по нескольким сценариям. Согласно худшему падение правительства в Киеве может привести к приходу к власти ультраправых сил, которые "подбросят дров в огонь тлеющего конфликта в Донбассе", отмечает профессор.

Как отмечали ранее эксперты, в Украине по мере приближения выборов 2019 года протесты и ротации во власти активизируются с марта 2018 года, как возможны и досрочные выборы.

Американский эксперт называет Северную Корею наиболее серьезным внешнеполитическим кризисом, с которым столкнулся мир из-за ее разработок баллистических ракет. Осуществив ряд ракетных и ядерных испытаний на протяжении последнего времени, КНДР показывает, что не намерена "прогибаться" под давлением со стороны Соединенных Штатов. Администрация Трампа отреагировала на это непоследовательной дипломатией, когда высокопоставленные чиновники часто в течение нескольких часов "противоречили друг другу", делая различные заявления.

Сложившаяся ситуация, как считает автор, легко может привести к "фатальным просчетам с обеих сторон, что повлечет за собой войну", в которую могут быть вовлечены Китай и Япония.

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А, по мнению экспертов The Economist, война с Пхеньяном может также перерасти в ядерную катастрофу. Отмечается, что даже если Китай останется в стороне второй Корейской войны, и Китай, и РФ вступают в возобновленную гонку против Запада.

Еще одним местом возможного разжигания большого конфликта Фарли считает Тайвань в контексте того, что некоторые политические деятели в КНР убеждены в изменении баланса военных сил.

При этом, игроки усилили военную активность в регионе; КНР увеличила военную активность, а США наращивают большие поставки оружия Тайваню. По мнению автора, основные игроки в Китае и США, похоже, "готовы смириться с неопределенностью, которая может привести к сокрушительному конфликта".

Как пишет National Interest, напряжение в отношениях Турции с США и ЕС также может привести к серьезному изменению баланса сил в регионе в контексте возможного конфликта на южном фланге НАТО. В то время как, отношения между США и Турцией в 2017 году существенно ухудшились, Москва продемонстрировала существенное сближение.

Изменение турецкой дипломатической ориентации, по мнению автора, может иметь непредсказуемый эффект в регионе, включая изменение дальнейшего развития вопроса о курдской государственности. Как отмечалось ранее, после решения Трампа по Иерусалиму отношения с Турцией ухудшились, что отражается на отношениях Турция-НАТО. В то же время, Турция является страной, позиция которой оказывает влияние на решение конфликтов в Сирии, Ираке, Иране, на Балканах и Кавказе.

Фарли считает опасным рост конфронтации между Саудовской Аравией и Ираном, в контексте того, что президент США Трамп сконцентрирует свои усилия на "сдерживании" Ирана. Так, Эр-Рияд демонстрирует желание сформировать дипломатическую и военную коалицию против Ирана, и заявляет о возможности включить туда Израиль.

Учитывая усиление позиции России в регионе, Фарли подчеркивает, что "не сложно представить сценарий, по которому локальный конфликт разрастется в глобальную войну".

Напомним, из Отчета ведущего британского аналитического центра "Международный институт стратегических исследований" (IISS) "Военный баланс 2018" следует, что, хотя война между ведущими силами "не является неизбежной", Вашингтон, Москва и Пекин "ведут систематическую подготовку к возможному конфликту", сообщает The Independent.

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Пентагон представил документ под названием "Обзор ядерной политики 2018" (Nuclear Posture Review), в котором Россия и Китай представлены, как главные потенциальные соперники.

При этом Администрация Трампа запросила на следующий финансовый год, который начинается в октябре, 6,5 миллиарда долларов на меры "по сдерживанию российской агрессии в Европе и укреплению обороны континента", сообщает Голос Америки.