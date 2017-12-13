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    В мире

    Лукашенко: в интернете и СМИ идет глобальная мировая война

    (обновлено: )30341
    Президент Белоруссии уверен, что сильные государства используют СМИ для дезориентации общества. "Они простреливают нашу страну насквозь", - признал Лукашенко.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко
    REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

    КИЕВ, 13 дек – РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире идет "глобальная мировая война", ведется она через СМИ и в интернете, "надо научиться противодействовать негативным тенденциям в этой сфере".

    Лукашенко с сыном выкопал 105 тонн картошки
    Канал Информационное агентство БелТА
    Лукашенко с сыном за сбором картошки на президентском участке

    "Сегодня интернет, СМИ наполнены мнениями псевдоаналитиков, которые пытаются разрушить стабильность и спокойствие в нашем обществе. И не только в нашем. Сегодня идет глобальная мировая война, но она идет новыми методами, прежде всего, в СМИ… практически дезориентирует общество", — сказал Лукашенко, выступая в Минске на съезде ученых Белоруссии.

    По его словам, белорусское общество тоже дезориентировано "по многим острым проблемам жизни планеты".

    "Мы неправильно, неадекватно оцениваем то, что происходит в самых горячих точках планеты, по самым горячим направлениям, потому что СМИ, особенно сильные государства, используют и для дезориентации и своего общества, и к сожалению буду говорить и о нашем обществе, потому что у нас не запрещены никакие СМИ — они простреливают нашу страну насквозь", — подчеркнул президент.

    Белорусский лидер заявил, что сегодня в мире создаются технологии управления сознанием людей, которые действуют и извне страны через СМИ и интернет, "и не всегда на пользу Белоруссии". "Надо научиться противодействовать негативным тенденциям в этой сфере. Следует разрабатывать собственные социальные технологии, используя их для консолидации общества и воспитания патриотизма", — считает он.

    Лукашенко считает, что в этой ситуации должен четко звучать голос ученого-государственника. "Где эти ученые-патриоты, которые должны защитить государство в этой информационной войне?" — спросил он, отметив, что журналисты порой жалуются, что ученого, крупного производственника "сложно затащить в телевизор". "Это ваша работа сегодня. Вы должны идти на этот фронт, чтобы не было фронта другого", — сказал белорусский лидер.

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    Ранее Лукашенко заявил, что неспособность установить мир на востоке Украины говорит о тяжелейшем кризисе в Европе: "Это страшная беда, что мы не можем в своем доме навести порядок. Это говорит о тяжелейшем кризисе в Европе".

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