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    В мире

    Саряд времен Второй мировой войны нашли на стройке в Гонконге

    (обновлено: )45
    Отмечается, что снаряд времен Второй мировой войны, который нашли на стройке в Гонконге, достигает 140 сантиметров в длину, ее диаметр - 45 сантиметров.
    Города мира. Гонконг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв – РИА Новости Украина. Неразорвавшийся снаряд, предположительно, времен Второй мировой войны был обнаружен в субботу на стройке в Гонконге, говорится в заявлении на сайте местной полиции.

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    Неразорвавшаяся бомба была обнаружена в субботу утром на глубине 15 метров под землей рабочими, участвующими в строительстве новой ветки метро в районе Ван Чай.

    Как сообщили в полиции, снаряд достигает 140 сантиметров в длину, ее диаметр — 45 сантиметров. После обнаружения снаряда рабочие немедленно сообщили об инциденте в полицию. На место прибыли полицейские, пожарные и отряд саперов, всех рабочих эвакуировали из опасной зоны, периметр был оцеплен.

    Саперы в настоящий момент оценивают возможную опасность и пытаются обезвредить бомбу.

    По версии специалистов, найденный снаряд был сброшен на Гонконг в период между 1941 и 1945 годами в разгар Второй мировой войны. Это уже не первая бомба военных времен, найденная в Гонконге. В январе прошлого года также на стройплощадке был обнаружен 220-килограммовый американский снаряд.

    Ранее сообщалось, что в Одесской области в Черном море обнаружено немецкое затонувшее судно времен Второй мировой войны, на борту которого находятся боеприпасы.

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