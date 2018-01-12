Археологи нашли в египетской пирамиде переход в "загробный мир"

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Археологи из Миланского технического института считают, что найденная загадочная полость внутри пирамиды Хеопса может являться тронным залом, где фараон переходил в "загробный мир", сообщает издание Daily Mail.

В ноябре прошлого года ученые из Франции и Японии нашли 30-метровую полость в пирамиде Хеопса с помощью мюонной радиографии в рамках проекта Scan Pyramids.

Таинственная комната располагается над Большой галереей — коридором, ведущим в усыпальницу фараона. Это говорит о том, что помещение, вероятно, играло важную роль в ритуале погребения. По словам исследователей, оно не выполняет практическую функцию, облегчая нагрузку на галерею, поскольку при строительстве своды последней были достаточно укреплены.

Согласно письменам на стенах помещений пирамиды, посвященным ритуалу погребения, прежде чем фараон достигнет небесного мира Дуат, он должен сесть на железный трон и пройти с помощью него "небесные врата". По мнению ученых, трон может быть сделан из метеоритного железа, которое широко использовалось египтянами для изготовления предметов, специально предназначенных для правителей.

Напомним, в Египте археологи нашли сразу 17 мумий в подземной усыпальнице в местечке Туна-эль-Габаль провинции Минья.