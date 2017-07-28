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    В Одесской области найдено затонувшее немецкое судно времен Второй мировой

    (обновлено: )156
    Как уточняется, 27 июля в 11:10 в селе Лебедевка Татарбунарского района, в акватории Черного моря, на глубине 15 метров дайверы обнаружили затонувшее судно "Теодорих".
    В Одесской области обнаружено затонувшее немецкое судно времен Второй мировой
    "Думская"

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. В Одесской области в Черном море обнаружено немецкое затонувшее судно времен Второй мировой войны, на борту которого находятся боеприпасы, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в регионе.

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    Как уточняется, 27 июля в 11:10 в селе Лебедевка Татарбунарского района, в акватории Черного моря, на глубине 15 метров дайверы обнаружили затонувшее судно "Теодорих".

    "Вероятно, на борту — боеприпасы. По предварительной информации, судно немецкое времен Второй мировой войны", — сообщили в ведомстве.

    Обследование места находки группой пиротехников запланировано на пятницу, 28 июля.

    Справочники утверждают, что "Теодорих" (бывшее судно "Херсон", захваченное немцами) был найден довольно давно и неоднократно обследовался подводными археологами, отмечает "Думская".

    "Транспорт потопила 12 ноября 1943 года советская подлодка М-111 под командованием капитан-лейтенанта Ярослава Иоселиани. "Теодорих" шел в составе военного конвоя. После торпедного попадания он некоторое время держался на воде, и с него успели снять экипаж", — пишет издание.

    Ранее сообщалось, что в Египте археологи нашли сразу 17 мумий в подземной усыпальнице в местечке Туна-эль-Габаль провинции Минья.

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