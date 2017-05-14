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    В Египте археологи нашли 17 мумий в подземной усыпальнице

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    Захоронение относится к греко-римскому периоду в истории Египта. По мнению руководителя археологической миссии, ранее усыпальница уже вскрывалась грабителями.
    Археологи во время раскопок. Архивное фото
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В Египте археологи нашли сразу 17 мумий в подземной усыпальнице в местечке Туна-эль-Габаль провинции Минья, сообщает издание "Аль-Ахрам" со ссылкой на ученых.

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    "Впервые в центральном Египте обнаружено захоронение с таким числом мумий. Это может указывать на то, что существуют еще большие захоронения", — сказал журналистам руководитель археологической миссии Салах аль-Хули.

    Он добавил, что, судя по всему, ранее усыпальница уже вскрывалась грабителями, однако затруднился назвать время, когда это произошло.

    Само захоронение относится к греко-римскому периоду в истории Египта.

    Как сообщалось ранее, древнеегипетская мумия была обнаружена во время сверки фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

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