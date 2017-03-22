Археологи нашли фрагмент древней скульптуры в районе Керченского моста

КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Археологи в ходе подводных раскопок в районе строительства моста через Керченский пролив нашли крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины – вероятно, изображение древнегреческого божества, выполненное в виде бюста или статуи, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Артефакт найден в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун. Все находки проходят камеральную обработку и изучение, после чего передаются в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

"По нашим данным, эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось. Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины. На данный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры", — сказал начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский.

"Крымский мост" Фрагмент древней скульптуры, найденной в районе Керченского моста

Найденный археологами фрагмент принадлежит массивному изделию. Сама голова в натуральную величину выполнена из пористой глины методом оттиска с матрицы, по сырой глине гравировкой изображены волосы и борода, затем изделие прошло обжиг. Эта технология широко применялась уже в VI веке до нашей эры, но обычно для изготовления тонкостенных статуэток высотой не более 40 сантиметров, отмечается в сообщении Института археологии РАН.

"Стиль скульптурного изображения лица позволяет предположить, что голова изготовлена в одном из греческих городов Малой Азии в V веке до нашей эры, в эпоху греко-персидских войн и расцвета классической греческой культуры", — говорится в сообщении.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, считая это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.