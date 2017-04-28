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    Культура

    Минкульт потребовал отдать археологические находки из Крыма

    (обновлено: )15804
    Министерство культуры Украины сообщает, что уже обратилось в ЮНЕСКО с "просьбой принять меры по регулированию ситуации на международной арене для недопущения нарушения законодательства Украины" и "разрушения объектов археологического наследия Украины".
    Министерство Культуры Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины считает, что найденные в ходе археологических раскопок в Крыму предметы должны быть переданы на хранение Музейному фонду Украину, говорится в заявлении на сайте Минкульта.

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    "Поскольку территория крымского полуострова является частью территории Украины, то в соответствии со статьей 15 закона Украины "Об охране археологического наследия" исследователь археологического наследия обязан передать все обнаруженные во время исследований археологические предметы на постоянное хранение определенному в разрешении учреждению для занесения в государственную часть Музейного фонда Украины", — говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении по поводу ситуации, сложившейся с археологическим наследием на территории Крыма.

    Отмечается, что Минкульту стало известно из открытых источников, что на территории строительства автомобильных дорог к Керченскому мосту проводятся масштабные археологические работы.

    Ведомство обратилось в МИД и ЮНЕСКО с "просьбой принять меры по регулированию ситуации на международной арене для недопущения нарушения законодательства Украины" и якобы "разрушения объектов археологического наследия Украины".

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