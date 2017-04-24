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    Киев

    Минкульт назвал вандализмом кражу на могиле Леси Украинки

    (обновлено: )3410
    Столичная полиция разыскивает злоумышленников, которые похитили бронзовые элементы с могилы Леси Украинки. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на три года.
    Министерство Культуры Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины назвало вандализмом кражу бронзовых деталей с могилы поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве, сообщает пресс-служба ведомства.

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    Ранее неизвестные украли бронзовые элементы с памятника на могиле поэтессы.

    "Министерство культуры Украины крайне обеспокоено циничной ситуацией уничтожения памятников, которые призваны увековечивать память выдающихся украинских деятелей, которые являются выдающимися личностями в истории и культуре нашего государства, и расценивает такие действия как вандализм", — говорится в сообщении.

    В свою очередь столичная полиция открыла уголовное производство по факту инцидента.

    "Полиция разыскивает злоумышленников, которые похитили бронзовые элементы с могилы Леси Украинки… Следственным отделом Голосеевского управления полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении столичного главка полиции.

    Как отметили в полиции, санкция статьи предусматривает лишение свободы на три года.

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