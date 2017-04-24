Минкульт назвал вандализмом кражу на могиле Леси Украинки

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины назвало вандализмом кражу бронзовых деталей с могилы поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее неизвестные украли бронзовые элементы с памятника на могиле поэтессы.

"Министерство культуры Украины крайне обеспокоено циничной ситуацией уничтожения памятников, которые призваны увековечивать память выдающихся украинских деятелей, которые являются выдающимися личностями в истории и культуре нашего государства, и расценивает такие действия как вандализм", — говорится в сообщении.

В свою очередь столичная полиция открыла уголовное производство по факту инцидента.

"Полиция разыскивает злоумышленников, которые похитили бронзовые элементы с могилы Леси Украинки… Следственным отделом Голосеевского управления полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении столичного главка полиции.

Как отметили в полиции, санкция статьи предусматривает лишение свободы на три года.