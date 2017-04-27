УПЦ: Минкультуры интересует имущество церкви, а не свобода совести

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Председатель юридического отдела Украинской православной церкви (УПЦ), протоиерей Александр Бахов считает, что госслужащие из Министерства культуры продолжают целенаправленную борьбу против крупнейшей конфессии Украины, стремясь "воплотить антицерковные рейдерские законопроекты".

В конце Пасхальной недели, 21 апреля, в Минкультуры состоялось рабочее совещание руководителей структурных подразделений по делам религий, областных и Киевской городской госадминистраций, на которой ряд чиновников выразили обеспокоенность процессом регистрации уставов ОГА "некоторых религиозных организаций". Первый замминистра культуры Светлана Фоменко отметила, что присутствующие призваны "найти более действенные алгоритмы утверждения в государстве настоящей защиты прав и свобод человека, в частности права на свободу совести и вероисповедания".

Информационно-просветительский отдел УПЦ сообщает, что через день после данного заседания на канале 1+1 "вышла очередная информационная провокация".

"Оказывается, их интересует имущество религиозных общин Украинской православной церкви, а не свобода вероисповедания. Этот сюжет в программе ТСН и последние заявления некоторых представителей государственной власти показали, чем они обеспокоены на самом деле", — заявил Бахов в комментарии Информационно-просветительскому отделу УПЦ.

По его словам, не УПЦ пытается присвоить имущество украинцев, а те, кто стремится воплотить "антицерковные рейдерские законопроекты, такие как №4128".

"Нас устраивают те уставы, по которым сегодня действуют наши религиозные организации. Перерегистрация происходит не потому, что УПЦ хочет "захватить" имущество приходов, как это подается в сюжете ТСН, а потому, что государство обязало все религиозные организации внести в свои учредительные документы изменения согласно Налоговому кодексу. Инициаторы различных законодательных инициатив вроде законопроекта №4128, заявляли, что стремятся защитить свободу вероисповедания, но теперь всем понятно, что их интересует имущество религиозных общин Украинской православной церкви, а не права верующих", — добавил Бахов.

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Заявления Минкультуры о том, что изменения, которые вносят в уставы религиозные организации УПЦ, не соответствуют действующему законодательству Украины, "не что иное, как манипуляции", заключил протоиерей.

"Изменения к учредительным документам, которые вносят наши организации в процессе перерегистрации, направлены только на то, чтобы защитить права своих прихожан и привести уставы в соответствие с требованиями Налогового кодекса", — заключил он.

Напомним, в феврале в Черкасской области избили настоятеля храма УПЦ МП.