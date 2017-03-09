Власть будет "подсвечивать" любые промахи УПЦ — Павлив

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Временно оставив в покое храмы УПЦ, многие из которых с 2014-го года не раз подвергались захватам и нападениям, патриоты переключились на информационные атаки против церкви. В последнее время не проходит и недели без новостей о тех или иных неблаговидных поступках служителей УПЦ, которые во всех красках освещаются в афилированных с властью СМИ. "Священники-извращенцы", "московские попы в банях с девочками" — подобные заголовки становятся все более частыми и серьезно бьют по имиджу канонической церкви в Украине.

О том, с чем связана новая волна информационных атак на Украинскую православную церковь РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив. информационно-просветительский отдел УПЦ Киев средневековый: храм УПЦ МП забросали "коктейлями Молотова"

"Если подобные события имеют место, то они в любом случае не красят церковь. Но другое дело, что такого рода паршивые овцы имеются в церкви любой конфессии. Почему подсвечивается и выносится на передний план то, что, возможно, происходит в УПЦ? Потому что сейчас действительно проводится информационная война, есть доктринальное и идеологическое оппонирование к православной канонической церкви в Украине. Церковные организации, мимикрирующие под православие, как, например, так называемый "Киевский патриархат", являются абсолютно политическими. Учитывая, что его функционирование весьма актуально для действующей власти, не стоит удивляться, что любые изъяны и промахи канонической церкви, какого бы масштаба они не были, будут освещаться по полной программе. С политической точки зрения действующей власти банально выгодно вытеснять УПЦ и замещать ее заменителем в виде политически-конфессиональной организации "Киевский патриархат", — говорит эксперт.

По словам Павлива, силовые нападки на церковь никуда не делись, а спад подобных проявлений носит временный характер.

"Я бы не обнадеживался по поводу спада силовых событий вокруг УПЦ. Чтобы события силового характера имели место, должна быть какая-то мало-мальски существующая база для этого. Условно говоря, должен быть приход, где, как минимум, часть местной общины заявляет о своем желании обрести другой юридический статус. С этим сложно. Такие идеи, в основном, актуальны на Западной Украине, где политически куда горячее, чем в центральных и восточных регионах, где позиции УПЦ совершенно незыблемы. Думаю, что спад силовых захватов, скорее, временный, но я бы сильно не обольщался", — резюмировал Павлив.