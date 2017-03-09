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    Интервью

    Власть будет "подсвечивать" любые промахи УПЦ — Павлив

    (обновлено: )12130
    По мнению политолога, директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива, новые информационные нападки против Украинской православной церкви не за горами.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Временно оставив в покое храмы УПЦ, многие из которых с 2014-го года не раз подвергались захватам и нападениям, патриоты переключились на информационные атаки против церкви. В последнее время не проходит и недели без новостей о тех или иных неблаговидных поступках служителей УПЦ, которые во всех красках освещаются в афилированных с властью СМИ. "Священники-извращенцы", "московские попы в банях с девочками" — подобные заголовки становятся все более частыми и серьезно бьют по имиджу канонической церкви в Украине.

    О том, с чем связана новая волна информационных атак на Украинскую православную церковь РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

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    "Если подобные события имеют место, то они в любом случае не красят церковь. Но другое дело, что такого рода паршивые овцы имеются в церкви любой конфессии. Почему подсвечивается и выносится на передний план то, что, возможно, происходит в УПЦ? Потому что сейчас действительно проводится информационная война, есть доктринальное и идеологическое оппонирование к православной канонической церкви в Украине. Церковные организации, мимикрирующие под православие, как, например, так называемый "Киевский патриархат", являются абсолютно политическими. Учитывая, что его функционирование весьма актуально для действующей власти, не стоит удивляться, что любые изъяны и промахи канонической церкви, какого бы масштаба они не были, будут освещаться по полной программе. С политической точки зрения действующей власти банально выгодно вытеснять УПЦ и замещать ее заменителем в виде политически-конфессиональной организации "Киевский патриархат", — говорит эксперт.

    По словам Павлива, силовые нападки на церковь никуда не делись, а спад подобных проявлений носит временный характер.

    "Я бы не обнадеживался по поводу спада силовых событий вокруг УПЦ. Чтобы события силового характера имели место, должна быть какая-то мало-мальски существующая база для этого. Условно говоря, должен быть приход, где, как минимум, часть местной общины заявляет о своем желании обрести другой юридический статус. С этим сложно. Такие идеи, в основном, актуальны на Западной Украине, где политически куда горячее, чем в центральных и восточных регионах, где позиции УПЦ совершенно незыблемы. Думаю, что спад силовых захватов, скорее, временный, но я бы сильно не обольщался", — резюмировал Павлив.

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