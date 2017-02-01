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    В Черкасской области избили настоятеля храма УПЦ

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (363)

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    Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, провокаторы избили настоятеля Михайло-Архангельского храма. Протоиерей попал в районную больницу с сотрясением мозга и многочисленными телесными повреждениями.
    В Черкасской области избит настоятель православного храма
    news.church.ua

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Настоятеля храма УПЦ МП избили в Черкасской области, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

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    "На Черкащине произошло жестокое избиение священника Украинской Православной Церкви тремя лицами, которые называют себя священнослужителями УАПЦ. В результате нападения благочинный Катеринопольского округа, настоятель местного Михайло-Архангельского храма протоиерей Виктор Криванич попал в районную больницу с сотрясением мозга и многочисленными телесными повреждениями", — говорится в сообщении.

    Местные православные обратились к властям с призывом защитить их от подобных инцидентов и постоянных угроз.

    Ранее неизвестные пытались поджечь храм УПЦ МП в Киеве, забросав его "коктейлями Молотова".

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