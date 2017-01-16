Дело открыто по факту попытки поджога храма УПЦ МП в Киеве

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Полиция Киева открыла уголовное производство по факту поджога храма Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), который неизвестные забросали "коктейлями Молотова", сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления полиции Киева.

В понедельник утром неизвестные пытались поджечь храм УПЦ МП в Киеве, забросав его "коктейлями Молотова".

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"Столичная полиция разыскивает злоумышленников, которые бросили на территорию храма бутылки с легковоспламеняющимся веществом… Начато уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, из записей камер видеонаблюдения установлено, что двое мужчин с рюкзаками около 04.10 бросили на территорию храма три бутылки с горючим. Вследствие хулиганских действий храм не пострадал.

По данным УПЦ, строительство храма началось 12 сентября 2007 года, в июне 2008 года митрополит Владимир совершил чин его освящения в честь святителя Петра Могилы и иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец". Как сообщили в церкви, этот храм уже второй раз пытаются сжечь. Предыдущая попытка уничтожить церковь произошла в январе прошлого года.