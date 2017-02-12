КИЕВ, 12 фев – РИА Новости Украина. В Тернопольской области был захвачен храм Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в честь первомученика Стефана, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Читайте также: Драки в Раде. Как остановить дебоширов?

"Раскольники из "Киевского патриархата" при поддержке радикалов из "Правого сектора" захватили храм религиозной общины Украинской православной церкви села Котюжины Збаражского района Тернопольской области", — говорится в сообщении.

По данным церкви, в первой половине дня в субботу в село Котюжины приехали люди для якобы обеспечения порядка.

"На общем собрании села они запугивали верующих и требовали лишить их права молиться в церкви Московского патриархата, которая по закону принадлежит их общине", — отмечают в УПЦ.

news.church.ua В Тернопольской области захвачен храм УПЦ МП

Напомним, 1 февраля в Черкасской области избили настоятеля храма УПЦ МП.