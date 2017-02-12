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    В Тернопольской области захвачен храм УПЦ МП

    (обновлено: )16203
    По данным церкви, в первой половине дня в субботу в село Котюжины приехали люди для якобы обеспечения порядка. В информационно-просветительском отделе УПЦ утверждают, что захват произошел при поддержке "Правого сектора".
    В Тернопольской области захвачен храм УПЦ МП
    news.church.ua

    КИЕВ, 12 фев – РИА Новости Украина. В Тернопольской области был захвачен храм Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в честь первомученика Стефана, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

    Церковь УПЦ в честь святителя Петра Могилы
    информационно-просветительский отдел УПЦ
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    "Раскольники из "Киевского патриархата" при поддержке радикалов из "Правого сектора" захватили храм религиозной общины Украинской православной церкви села Котюжины Збаражского района Тернопольской области", — говорится в сообщении.

    По данным церкви, в первой половине дня в субботу в село Котюжины приехали люди для якобы обеспечения порядка.

    "На общем собрании села они запугивали верующих и требовали лишить их права молиться в церкви Московского патриархата, которая по закону принадлежит их общине", — отмечают в УПЦ. 

    news.church.ua
    В Тернопольской области захвачен храм УПЦ МП

    Напомним, 1 февраля в Черкасской области избили настоятеля храма УПЦ МП.

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