Киев средневековый: храм УПЦ МП забросали "коктейлями Молотова"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В понедельник, 16 января, около 4.00 в Шевченковском районе столицы, у станции метро Дорогожичи, неизвестные лица пытались поджечь храм Украинской православной церкви МП в честь святителя Петра Могилы, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Четыре стеклянные бутылки с зажигательной смесью, брошенные в храм, отрекошетили от церковных стен и не разбились", – сказано в сообщении.

Как уточнил настоятель храма протоиерей Иоанн Тронько, храм остался невредимым – зажженные бутылки не разбились и отлетели от стены.

"Мы расцениваем неудачу поджигателей как чудо, явленное нам Божией Матерью", – прокомментировал он случившееся.

Однако настоятель храма не видит в произошедшем признаков межконфессиональной розни. По его мнению, скорее всего, это связано с борьбой за землю.

"Мы полагаем, что данный инцидент никак не связан с конфессиональным противостоянием, – подчеркнул настоятель храма. – Скорее, это попытка неких недобросовестных застройщиков отобрать у нашей общины землю, на которой расположен храм".

По его словам, приход уже полгода страдает от агрессивных действий "неизвестных инвесторов", которые намерены построить на месте храма многоэтажки.

В то же время, как сообщает Союз православных журналистов, это уже не первая подобная попытка поджечь Киевский храм.

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Перед этим 5 января 2016 года неизвестные забросали церковь бутылками с зажигательной смесью. Пожар удалось быстро потушить, но огонь повредил фасад.

Уже не впервой

Нападения на храмы УПЦ МП участились и в областях. Так, 7 ноября 2016 года в Павлограде на Днепропетровщине горел храм УПЦ МП: неизвестные забросали его "коктейлями Молотова".

Как сообщал информационно-просветительский отдел УПЦ, пожар произошел 7 ноября около 2:00 ночи.

"Злоумышленники забросили в церковного помещения три "коктейля Молотова": два – в храм, один – к алтарю", – говорилось в сообщении.

По словам настоятеля храма о.Андрея Демидаса, свидетели поджога сообщили, что видели двух людей в масках рядом с церковью.

По его словам, лишь чудом бутылка с зажигательной смесью, брошенная в святой алтарь, не взорвалась.

"Благодаря этому, самая большая святыня храма — Престол Божий, а также все, что находилось в алтаре, осталось нетронуто огнем. Остальная часть помещения храма повреждена сильно", — отметил священник.

Сильно пострадал клирос, на котором во время богослужений стоит хор. Огонь также уничтожил часть богослужебных книг, иконы, церковную утварь, мебель и многое другое. От высокой температуры потрескались металлопластиковые окна и двери.

"Этот пожар причинил нашему храму колоссальный ущерб. Но мы не отчаиваемся. Верим, что с Божьей помощью сможем постепенно восстановить все, что было уничтожено огнем. Этот храм был построен 10 лет назад на пожертвования прихожан. Общими усилиями мы теперь будем его восстанавливать. Несмотря на пожар, богослужения в храме будут продолжаться", — отметил отец-настоятель.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Напомним, в феврале 2016 года в Раде был зарегистрирован законопроект № 4128 "О свободе совести и религиозных организациях", который меняет механизм подчинения религиозных общин.

В ответ в УПЦ неоднократно высказывали беспокойство, что законопроект откроет возможность церковного рейдерства в масштабах страны. В церкви отмечали, что таким образом государство пытается вмешиваться в автономность общин, и храмы будут под угрозой захватов.