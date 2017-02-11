Драки в Раде. Как остановить дебоширов?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Понятие "дисциплина" для большинства депутатов Рады восьмого созыва давно стало чем-то вроде пошлой шутки. Если нардепы и в прошлые годы не стеснялись выяснять отношения с помощью кулаков, то сейчас явление стало практически данностью. Не удивительно, что на этой неделе ряд народных депутатов, пожелавших работать в нормальных условиях, призвали парламент принять Кодекс поведения народного избранника.

Методы воздействия

Как рассказала в интервью РИА Новости Украина одна из авторов инициативы, депутат от фракции "Самопомич" Елена Сотник, депутатов-хулиганов планируют наказывать по всей строгости.

"Сегодня у нас хватает народных депутатов, которые своими действиями стали огромным пятном этой Верховной Рады", — говорит политик. "Самый сложный вопрос — это механизм контроля депутатов. Возможно, это будет этическая комиссия, в состав которой будут входить не только нардепы. Не менее важный момент — санкции для тех, кто будет нарушать кодекс. Ведь можно прописать любые правила, но без системы наказания они действовать не будут".

По словам Сотник, не имея возможности ограничить нерадивых нардепов в законодательной деятельности, Рада вполне может лишить их права на активную публичную деятельность.

"Это может касаться выступлений в зале заседаний, голосования, присутствия в зале. Поверьте, для большинства депутатов это действенные методы воздействия. На сегодняшний день у нас есть возможность удалить депутата из зала на пять дней. Но поскольку у нас Регламентный комитет не работает, а спикеру ВР это тоже не особо нужно, то соответственно регламент сложно считать действенным механизмом", — говорит Сотник, собравшая уже более сорока депутатских подписей за внедрение Кодекса поведения народных избранников.

Рыба гниет с головы

Вместе с тем, многие депутаты Рады достаточно скептически относятся к возможному нововведению. Так, нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Алексей Белый считает, что подобные кодексы вряд ли будут иметь должный эффект. По мнению депутата, государство должно строго контролировать хулиганские действия народных избранников и спрашивать с каждого за нарушение закона.

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"О какой дисциплине в стенах парламента мы говорим, если сегодня даже спикер Верховной Рады Андрей Парубий может позволить себе нарушить закон о Регламенте. Думаю, что даже если мы напишем самый грамотный кодекс поведения для депутатов, ничего не изменится. Надо учиться нести ответственность за свои слова. Например, в дореволюционное время было купеческое слово — контракты между людьми не подписывались, но зато если человек не выполнял условий, дальнейшая его деятельность блокировалась со всех сторон. Проблема в том, что сегодня депутаты не научились чтить закон. Государство должно контролировать этот процесс и спрашивать с каждого за нарушение закона", — говорит политик.

По словам Белого, главная проблема заключается в том, что сегодня народные депутаты чувствуют полную безнаказанность.

"Сегодня на Донбассе заблокировали железную дорогу, хотя никакими законами это не разрешено. Вместо того, чтобы регламентировать все сомнительные моменты законодательно, депутаты, словно какие-то анархисты перекрывают пути и творят, что хотят. Сегодня народному избраннику можно избить полицейского, оскорбить человека. Так что, я не думаю, что этот кодекс приведет к какому-то улучшению ситуации с дисциплиной", — отметил депутат.

Кодекс не поможет

Слабо верит в действенность такого метода и его коллега, нардеп Алексей Гальченко. В то же время, по его словам, с отсутствием дисциплины в стенах Рады действительно нужно что-то делать.

"Любое преступление должно нести за собой наказание. Народный депутат — это такой же человек, как любой другой. С той лишь разницей, что он представляет определенную часть населения, если он "мажоритарщик", или политическую партию. Недопустимо, чтобы в главном законодательном органе страны люди обзывали друг друга последними словами, унижали, нападали с кулаками. Хотите драться? Пожалуйста, идите на боксерский ринг и там выясняйте свои отношения", — отметил Гальченко.

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По его мнению, наказания для депутатов должны быть действенными.

"Это либо денежные штрафы, либо лишения, вплоть до депутатской неприкосновенности и привлечение человека к уголовной ответственности. Таких нерадивых депутатов можно на месяц отстранить от работы в Верховной Раде, а в случае, если подобные действия повторятся, забирать мандат. А просто грозить депутатам пальчиком можно очень долго, тут никто ни на что не реагирует. Решения должны быть кардинальными", — подытожил нардеп.

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