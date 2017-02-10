В Раде полный хаос, и пришло время наказывать депутатов-хулиганов - Сотник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Понятие "дисциплина" для депутатов ВР восьмого созыва давно стало чем-то вроде анекдота. Если и в предыдущие каденции нардепы позволяли себе выяснять отношения с помощью кулаков, то сейчас явление стало практически обыденным.

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Не удивительно, что на этой неделе ряд народных депутатов, пожелавших работать в нормальных условиях призвали парламент принять Кодекс поведения народного избранника. О том, как планируют наказывать депутатов-хулиганов в интервью РИА Новости Украина рассказала одна из авторов инициативы, депутат от фракции "Самопомич" Елена Сотник.

Как возникла идея этического кодекса поведения народного депутата Украины? Оцените перспективы его принятия?

— На данном этапе мы хотим собрать тех депутатов, которые готовы менять правила поведения, принятия решений и в целом парламентского диалога. Сегодня у нас хватает народных депутатов, которые своими действиями стали огромным пятном этой Верховной Рады. До тех пор пока адекватные парламентарии будут молча сидеть и смотреть на этот ужас, а люди будут считать всех нардепов одинаковыми, ничего не изменится. Мы хотим объединить депутатов, которые иначе видят этот процесс, после чего будет введен Кодекс поведения парламентария.

На какой стадии находится сейчас предлагаемый вами документ?

— Кодекс сейчас дорабатывается, думаю, что готова где-то половина. Самый сложный вопрос — это механизм контроля депутатов. Возможно, это будет этическая комиссия, в состав которой будут входить не только нардепы. Не менее важный момент — санкции для тех, кто будет нарушать кодекс. Ведь можно прописать любые правила, но без системы наказания они действовать не будут. Ключевая проблема — собрать необходимое количество людей, которые хотят изменений. Ведь если за кодекс поведения выступят три десятка депутатов, а остальные будут делать вид, что их все устраивает мы и дальше будем наблюдать драки и хулиганство под куполом Верховной Рады. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в ВР имелась хотя бы критическая масса для утверждения наших инициатив.

Какие санкции вы приготовили депутатам, которые систематически нарушают все возможные этические нормы?

— Когда мы нарабатывали этот документ, то в первую очередь руководствовались положениями Конституции Украины. Ведь наказывая депутатов, мы не можем ограничить те или иные их права. Например, мы не можем лишить нардепа права на законодательную инициативу или отозвать его. Тем не менее, есть возможность ограничить его в отдельных публичных функциях, которые являются важными для депутата как для политика. Это может касаться выступлений в зале заседаний, голосования, присутствия в зале. Поверьте, для большинства депутатов это действенные методы воздействия. На сегодняшний день у нас есть возможность удалить депутата из зала на пять дней. Но поскольку у нас Регламентный комитет не работает, а спикеру ВР это тоже не особо нужно, то соответственно регламент сложно считать действенным механизмом.

Возможно стоило бы ввести материальную ответственность за те или иные хулиганские действия?

Как мы уже видели по содержанию деклараций народных депутатов, для половины из них наказание рублем не будет иметь никаких последствий. Возможно, стоит приглашать на заседания Верховной Рады приставов, которые будут контролировать действия парламентариев.

Сколько народных депутатов уже поставили свои подписи под вашей инициативой?

— Уже около сорока человек подписали документ. В целом, динамика позитивна, особенно после последних драк. Плохо или нет, но так или иначе, это стало катализатором. Все чаще сейчас заостряется конфликтная ситуация под куполом Верховной Рады, мы видим какие-то обиды, депутаты переходят на персоналии и я думаю, что в зале будет все больше тех, кто захочет, чтобы парламент работал продуктивно. Сегодня же Рада давно превратилась в хаос.