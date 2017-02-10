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    Драка в суде Одессы по делу "2 мая"

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    Заседание Малиновского районного суда по делу о событиях 2 мая 2014 года экстренно прервали и перенесли на 13 февраля из-за массовых беспорядков.
    Канал "Первый Городской" на Youtube

    Как передает одесское интернет-издание "Таймер" со ссылкой на своего корреспондента в суде, причиной переноса слушаний стали массовые беспорядки в холле.

    Первый городской
    Потасовка в суде Одессы по делу "2 мая"

    "В настоящее время правоохранители выводят подстражных обвиняемых из зала. К зданию суда подтягиваются активисты организаций "правого" толка. По их мнению, суд может перенести заседание, так как новые адвокаты обвиняемых просят время для ознакомления с материалами дела, и, таким образом, обвиняемые могут оказаться на свободе, так как срок меры пресечения истекает во вторник, 14 февраля", — говорится в сообщении.

    Первый городской
    Потасовка в суде Одессы по делу "2 мая"

    Позже стало известно, что коллегия судей приняла решение перенести заседание на 13 февраля.

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