Драка в суде Одессы по делу "2 мая"

Как передает одесское интернет-издание "Таймер" со ссылкой на своего корреспондента в суде, причиной переноса слушаний стали массовые беспорядки в холле.

Первый городской Потасовка в суде Одессы по делу "2 мая"

"В настоящее время правоохранители выводят подстражных обвиняемых из зала. К зданию суда подтягиваются активисты организаций "правого" толка. По их мнению, суд может перенести заседание, так как новые адвокаты обвиняемых просят время для ознакомления с материалами дела, и, таким образом, обвиняемые могут оказаться на свободе, так как срок меры пресечения истекает во вторник, 14 февраля", — говорится в сообщении.

Первый городской Потасовка в суде Одессы по делу "2 мая"

Позже стало известно, что коллегия судей приняла решение перенести заседание на 13 февраля.

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