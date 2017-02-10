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    Фотоленты

    "Безрукавки Лещенко". Лучшие комментарии и фотожабы на драку в ВР

    (обновлено: )21
    Безрукавки Лещенко. Лучшие фотожабы на драку в Раде
    Безрукавки Лещенко. Лучшие комментарии по поводу драки в Раде
    Безрукавки Лещенко. Лучшие фотожабы на драку в Раде
    Безрукавки Лещенко. Лучшие комментарии по поводу драки в Раде
    Безрукавки Лещенко. Лучшие комментарии по поводу драки в Раде
    Безрукавки Лещенко. Лучшие фотожабы на драку в Раде
    Безрукавки Лещенко. Лучшие комментарии по поводу драки в Раде
    Безрукавки Лещенко. Лучшие комментарии по поводу драки в Раде
    Безрукавки Лещенко. Лучшие фотожабы на драку в Раде
    Безрукавки Лещенко. Лучшие фотожабы на драку в Раде
    "Безрукавки Лещенко". Лучшие фотожабы на драку в Раде.
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    Безрукавки Лещенко. Лучшие комментарии по поводу драки в Раде
    "Безрукавки Лещенко". Лучшие комментарии по поводу драки в Раде.
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    Безрукавки Лещенко. Лучшие фотожабы на драку в Раде
    "Безрукавки Лещенко". Лучшие фотожабы на драку в Раде.
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    Безрукавки Лещенко. Лучшие комментарии по поводу драки в Раде
    "Безрукавки Лещенко". Лучшие комментарии по поводу драки в Раде.
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    Безрукавки Лещенко. Лучшие комментарии по поводу драки в Раде
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    Безрукавки Лещенко. Лучшие фотожабы на драку в Раде
    "Безрукавки Лещенко". Лучшие фотожабы на драку в Раде.
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    Безрукавки Лещенко. Лучшие комментарии по поводу драки в Раде
    "Безрукавки Лещенко". Лучшие комментарии по поводу драки в Раде.
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    Безрукавки Лещенко. Лучшие комментарии по поводу драки в Раде
    "Безрукавки Лещенко". Лучшие комментарии по поводу драки в Раде.
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    Безрукавки Лещенко. Лучшие фотожабы на драку в Раде
    "Безрукавки Лещенко". Лучшие фотожабы на драку в Раде.
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    "Безрукавки Лещенко". Лучшие фотожабы на драку в Раде.

    Народные депутаты от фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко и Иван Мельничук в четверг подрались в зале Верховной Рады.

    Конфликт разгорелся во время рассмотрения законопроекта о Конституционном суде Украины. К Лещенко подошел Мельничук и, высказывая свое недовольство, ударил его, после чего началась потасовка. Травм никто не получил. А Лещенко отделался разорванным пиджаком.

    Читайте также: Лещенко оказался еще и драчуном – соцсети обсудили драку в ВР

    Позже Лещенко сообщил, что Мельничук выяснял отношения относительно поста в Facebook о специальном бойкотировании заседаний антикоррупционного комитета некоторыми членами БПП.

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