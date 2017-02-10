"Безрукавки Лещенко". Лучшие комментарии и фотожабы на драку в ВР

Народные депутаты от фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко и Иван Мельничук в четверг подрались в зале Верховной Рады.

Конфликт разгорелся во время рассмотрения законопроекта о Конституционном суде Украины. К Лещенко подошел Мельничук и, высказывая свое недовольство, ударил его, после чего началась потасовка. Травм никто не получил. А Лещенко отделался разорванным пиджаком.

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Позже Лещенко сообщил, что Мельничук выяснял отношения относительно поста в Facebook о специальном бойкотировании заседаний антикоррупционного комитета некоторыми членами БПП.