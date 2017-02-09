Бахтеева: Парубий посягает на Конституцию

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Спикер ВР Андрей Парубий на заседании Рады в среду призвал парламентариев выступать исключительно на государственном языке — украинском. Он добавил, что при необходимости может организовать депутатам перевод.

Позже в парламенте был зарегистрирован законопроект, которым предлагается исключить из закона норму о праве выступления в парламенте на любом языке, кроме украинского. Инициатором документа выступил сам председатель Верховной Рады.

По мнению нардепа от "Оппозиционного блока" Татьяны Бахтеевой, подобными требованиями спикер ВР попирают все возможные установленные нормы закона.

"То, что вытворяет Парубий — прямое нарушение 9-й статьи Конституции Украины и других принятых законов, которые гарантируют каждому гражданину право говорить на том языке, который ему удобен. Если говорить о Верховной Раде, как о законодательном органе, который отображает всю страну, нужно понимать, что в отдельных регионах говорят на русском языке. Депутат-мажоритарщик, который шел в парламент от данного региона представляет здесь интересы народа. Например, депутатов "Оппозиционного блока" в Раду выбирали в основном в восточной части Украины — там более 60 процентов населения говорит на русском языке. Если мы сейчас начнем выполнять капризы главы ВР, это будет крайне неправильно", - считает политик.

Бахтеева считает, что председатель ВР занимается не своим делом.

"Инициативы Парубия выглядят просто абсурдно. Председатель ВР наоборот должен вести заседания без нарушений регламента, но он делает это регулярно. Вместо того, чтобы конструктивно вести работу парламента спикер занимается ненужными политическими инсинуациями. Цель понятна — унизить оппозицию, не дать ее представителям возможности высказаться на том языке, который более удобен. Поверьте, любой депутат, включая меня, владеет украинском, но лучше думается и говорится на русском", - отмечает депутат.

По словам Бахтеевой, предложение Парубия унижает не только парламентскую оппозицию, но и русскоязычное население Украины.

"Думаю, что это можно рассматривать не только как нападки на парламентскую оппозицию, но и на все русскоязычное население. Подобное давление сегодня не соответствуют ни международным правилам, ни тем конвенциям, которые мы ратифицировали ранее", — подытожила она.

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