Ляшко в своем стиле отреагировал на драку в Раде

"Если эти мускулистые кенгуру хотят поскакать, пускай мотают на фронт и копают окопы", — сказал лидер Радикальной партии Украины в интервью каналу "112 Украина".

Напомним, в парламенте в четверг произошла потасовка при участии нардепов Сергея Лещенко, Ивана Мельничука и Олега Барны.

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Лщеенко после стычки заявил, что Мельничук выяснял отношения относительно поста в Facebook о специальном бойкотировании заседаний антикоррупционного комитета некоторыми членами БПП.

Сообщалось, что во время потасовки Сергею Лещенко разорвали рукав пиджака.