наверх
10.02.201705:14
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Видео

    Ляшко в своем стиле отреагировал на драку в Раде

    Тема:

    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (176)

    87
    Лидер Радикальной партии Олег Ляшко крайне негативно отнесся в рукоприкладству депутатов Сергея Лещенко, Ивана Мельничука и Олега Барны в парламенте в четверг.
    Канал "112 Украина" на Youtube

    "Если эти мускулистые кенгуру хотят поскакать, пускай мотают на фронт и копают окопы", — сказал лидер Радикальной партии Украины в интервью каналу "112 Украина".

    Напомним, в парламенте в четверг произошла потасовка при участии нардепов Сергея Лещенко, Ивана Мельничука и Олега Барны.

    Смотрите также: Драка Лещенко и коллег из БПП в Раде

    Лщеенко после стычки заявил, что Мельничук выяснял отношения относительно поста в Facebook о специальном бойкотировании заседаний антикоррупционного комитета некоторыми членами БПП.

    Сообщалось, что во время потасовки Сергею Лещенко разорвали рукав пиджака.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Драка в Черкасском облсовете из-за русского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Сергей Лещенко. Архивное фото
    Драки в Верховной Раде. Лещенко vs Мельничук
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Видео с места гибели "Гиви"
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе