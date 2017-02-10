Блокада Донбасса окончательно развалит энергосистему Украины - Волынец

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Ура-патриотизм, который в последние три года стал в Украине национальной идеей, продолжает наносить вред государству и ее гражданам. Блокада железной дороги Луганск-Лисичанск-Попасная рискует обернуться для страны серьезными последствиями. Перекрыв поставки угля из непризнанных республик, политики и ветераны АТО как-то не подумали, что показной патриотизм может закончиться большими проблемами.

О том, чем чревата для Украины блокада угля из Донбасса в интервью РИА Новости Украина рассказал эксперт в сфере энергетики, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

С началом блокады железной дороги Луганск-Лисичанск-Попасная уголь из Донбасса перестал поставляться в Украину. Сможет ли государство без угля оккупированных территорий?

— Нужно понимать, что 70 процентов самых крупных ТЭЦ в Украине, которые вырабатывают электроэнергию, горячую воду и подают тепло работают на антрацитовом угле. Это антрацит марок "А" и "П" (постный). Половина всех ТЭЦ в стране, то есть семь из четырнадцати, работают на антрацитовом угле. За три последних года только один блок, Змиевская ТЭЦ в Харьковской области, был переделан из антрацитового угля на газовый. Сейчас, в зимнее время года, когда морозы достигают 15-20 градусов блокада перевозки угля из оккупированных территорий Донбасса может обернуться разбалансированностью и полным развалом всей энергосистемы Украины

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Каким образом?

— Дело в том, что перезапуск всей системы в лучшем случае займет примерно семь месяцев. Да и то поэтапно, с помощью Российской Федерации. Ведь в случае такой масштабной аварии мы попросту не сможем запустить нашу энергосистему с помощью Западной Европы. При одинаковой частоте у нас с Европой совершенно разные параметры, другой косинус. Проще говоря, у нас нет такого оборудования, фильтров, которые могли бы провести электроэнергию из Запада к тем параметрам, которыми пользуются страны бывшего СССР. В этой связи можно вспомнить ситуацию в замороженном Алчевске в начале 2000-х — тогда не было войны, но вся Украина спасала город. А представьте, если нечто подобное произойдет с каким-то другим населенным пунктом. Кто будет за это отвечать? Уж точно не политики, которые рассказывают о том, как срочно Украине необходима блокада Донбасса.

Какими последствиями может обернуться угольная блокада для простых украинцев?

— Если говорить простым языком, то если мы не покупаем угль у непризнанных республик, то вынуждены закупать его в Южной Америке, по цене в два-три раза большей. Учитывая же, что покупка такого угля совершается в авральном порядке, поставщики вполне могут еще больше взвинтить цены. Кроме того, этот уголь будет завезен в Украину не раньше, чем через три месяца, не раньше апреля. Что мы имеем на выходе? Холод в квартирах. Ведь уже сейчас потихоньку начали забирать газ, чтобы сэкономить уголь на ТЭЦ. В четыре раза дороже вырабатывать электроэнергию из газа, чем из отечественного угля, да и сжигать зарубежный уголь в два-три раза дороже, чем отечественный.

Очевидно, что новая, повышенная цена за уголь найдет свое отображение в квитанциях, которые люди получат за отопление и электроэнергию?

— Даже если это не ляжет на конкретного гражданина в виде платежки по тарифам, это коснется его посредством цены на перевозку. А это в первую очередь повлечет за собой резкое подорожание продуктов первой необходимости. Ведь любой товаропроизводитель закладывает в товар свои расходы плюс свою собственную прибыль.

На днях министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что власти ведут переговоры о покупке антрацитового угля в США.

— Я думаю, что там не совсем изучали ситуацию. Ведь уголь из Соединенных Штатов не совсем подходит Украине. Просто министр уже не знает, что ему делать, ситуация критическая. С одной стороны заблокированы все возможные пути завоза антрацитового угля с оккупированных территорий, а с другой — у нас нет контрактов, необходимо сделать предоплату в валюте за зарубежный уголь. Это уже не говоря о том, что в наших портах нет глубоководных площадок для того, чтобы завести в Украину уголь из заграницы.