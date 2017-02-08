Блокада Донбасса – обострение: попытка разгона, пощечина, угрозы Парасюка

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Стычки с полицией

На Донбассе уже 12 день длится блокада нескольких железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса.

В понедельник, 6 февраля, между участниками торговой блокады Донбасса и полицией произошел конфликт: первые заявили о задержании "автобуса с титушками", в полиции их обвинили в блокировании автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС.

В "Штабе блокады торговли с оккупантами" обвинили спецназ донецкой полиции в применении против них силы.

"При попытке задержать автобус с титушками, которые двигались в сопровождении полиции в сторону редута на Бахмуте, произошло избиение ветеранов войны за независимость спецназом донецкой полиции под личным командованием начальника полиции Донецкой области Аброськина. Спецназ использует резиновые дубины и слезоточивый газ, оружие снято с предохранителей", – говорится в сообщении.

Участники блокады добавили, что "автобус с титушками не был проверен полицией", он уехал в неизвестном направлении.

О применении газа против участников блокады сообщил и журналист Игорь Громов.

"Это произошло на трассе между Бахмутом и Константиновкой — ветераны добровольческих батальонов выехали навстречу титушки, которые в сопровождении полиции колонной в составе пяти автобусов двигались на Бахмут", – рассказал он.

Однако, по версии полиции, активисты перекрыли дорогу вблизи Бахмута, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС. В связи с этим правоохранители предприняли меры для пропуска автобусов.

"Через так называемую блокаду уже почти приостановила работу Славянская ТЭС, на очереди – Кураховская ТЭС. Если остановка все же произойдет, то немалое количество потребителей останется без тепла в морозы, а рабочие – без работы и средств к существованию", – сказал начальник главного управления Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, "полицейские действовали в пределах компетенции", несмотря на оскорбления и угрозы "блокировщиков".

"Дорога была разблокирована", — добавил Аброськин.

Позднее в сети появились кадры, на которых один из участников блокады Донбасса дает пощечину Аброськину. На видео глава полиции Донецкой области пояснил, что позволил себя ударить пожилому активисту.

Что дальше?

Во вторник, 7 февраля, внефракционный нардеп Владимир Парасюк призвал участников блокады использовать оружие против полиции и пригрозил властям новым Майданом в случае разгона.

"Если против ветеранов АТО, волонтеров, активистов будет применена сила и будут совершаться попытки деблокировать пути, это будет началом конца. Конца шоколадно-олигархической империи. Это вызовет гораздо более сильное противодействие, чем в 2013 году, когда силой разогнали студентов. Ко всем, кто на блокаде: дорогие собратья, у вас есть официальное зарегистрированное оружие, и вы имеете полное право его применять в случае угрозы вашей жизни", – писал Парасюк в Facebook.

При этом он предупредил, что пределы блокировки дорог на Донбассе будут расширены, а в ближайшее время – заблокирована еще одна ветка железной дороги.

Полиция Донецкой области заявила, что будет принимать адекватные меры в случае дестабилизации ситуации при блокировании железной дороги в Донбассе, особенно если активисты попытаются применить оружие.

"Я думаю, что он (Парасюк — Ред.) все-таки не будет делать таких громких заявлений о том, что с оружием выходить на улицу… В случае дестабилизации ситуации и блокирования автомагистралей, нарушения общественного порядка полиция будет применять адекватные, законные методы по разрешению тех или иных конфликтных ситуаций", – сказал Аброськин.

При этом он сообщил, что дороги в районе Бахмута Донецкой области разблокированы.

По его словам, полиция сейчас занимается расследованием стычки, а оценку законности действий правоохранителей должна дать прокуратура.

Однако Парасюк назвал эту информацию враньем. По его словам, блокирование железной дороги вблизи города Бахмут в Донецкой области продолжается.

"Блокада продолжается и информационная война против нее тоже. Сейчас распространяется информация, будто блокада завершилась и все разошлись. Сразу заявляю – это вранье. Мы не только продолжаем стоять, штаб блокады сейчас планирует, какая следующая железнодорожная ветка будет заблокирована", – написал депутат у себя в Facebook.

Смотрите также инфографику: Железнодорожная блокада ЛДНР в цифрах

С 25 января бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты ВР, начали ж/д блокаду Донбасса. За это время они заблокировали железнодорожную линию Луганск-Лисичанск-Попасная, станцию Светланово, а также железнодорожный переезд близ города Бахмут Донецкой области. В планах у блокадников – заблокировать Станицу Луганскую, а также перекрыть Донецкую область, а после – Харьковскую и Сумскую.