наверх
08.02.201713:51
Курсы валют НБУ
  • EUR28.86- 0.35
  • USD27.03- 0.23
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Блокада Донбасса – обострение: попытка разгона, пощечина, угрозы Парасюка

    Тема:

    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией (259)

    (обновлено: )38211
    Конфликт между блокадниками и полицией на Донбассе набирает обороты. Бывший сотник Майдана, а теперь нардеп Владимир Парасюк призвал участников блокады применять оружие против силовиков и пригрозил новым Майданом в случае разгона.
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    facebook.com/gromov.igor.5

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Стычки с полицией

    На Донбассе уже 12 день длится блокада нескольких железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса. 

    В понедельник, 6 февраля, между участниками торговой блокады Донбасса и полицией произошел конфликт: первые заявили о задержании "автобуса с титушками", в полиции их обвинили в блокировании автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС.

    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    facebook.com/gromov.igor.5
    Полиция vs участники торговой блокады Донбасса

    В "Штабе блокады торговли с оккупантами" обвинили спецназ донецкой полиции в применении против них силы.  

    "При попытке задержать автобус с титушками, которые двигались в сопровождении полиции в сторону редута на Бахмуте, произошло избиение ветеранов войны за независимость спецназом донецкой полиции под личным командованием начальника полиции Донецкой области Аброськина. Спецназ использует резиновые дубины и слезоточивый газ, оружие снято с предохранителей", – говорится в сообщении.

    Участники блокады добавили, что "автобус с титушками не был проверен полицией", он уехал в неизвестном направлении.

    О применении газа против участников блокады сообщил и журналист Игорь Громов

    "Это произошло на трассе между Бахмутом и Константиновкой — ветераны добровольческих батальонов выехали навстречу титушки, которые в сопровождении полиции колонной в составе пяти автобусов двигались на Бахмут", – рассказал он. 

    Однако, по версии полиции, активисты перекрыли дорогу вблизи Бахмута, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС. В связи с этим правоохранители предприняли меры для пропуска автобусов. 

    "Через так называемую блокаду уже почти приостановила работу Славянская ТЭС, на очереди – Кураховская ТЭС. Если остановка все же произойдет, то немалое количество потребителей останется без тепла в морозы, а рабочие – без работы и средств к существованию", – сказал начальник главного управления Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. 

    Кадры с места стычек спецназа и участников блокады Донбасса. Видео
    facebook.com/dostali.hvatit
    Кадры с места стычек полиции и участников блокады Донбасса

    По его словам, "полицейские действовали в пределах компетенции", несмотря на оскорбления и угрозы "блокировщиков". 

    "Дорога была разблокирована", — добавил Аброськин. 

    Позднее в сети появились кадры, на которых один из участников блокады Донбасса дает пощечину Аброськину. На видео глава полиции Донецкой области пояснил, что позволил себя ударить пожилому активисту.

    Что дальше?

    Во вторник, 7 февраля, внефракционный нардеп Владимир Парасюк призвал участников блокады использовать оружие против полиции и пригрозил властям новым Майданом в случае разгона. 

    "Если против ветеранов АТО, волонтеров, активистов будет применена сила и будут совершаться попытки деблокировать пути, это будет началом конца. Конца шоколадно-олигархической империи. Это вызовет гораздо более сильное противодействие, чем в 2013 году, когда силой разогнали студентов. Ко всем, кто на блокаде: дорогие собратья, у вас есть официальное зарегистрированное оружие, и вы имеете полное право его применять в случае угрозы вашей жизни", – писал Парасюк в Facebook. 

    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Веерные отключения? Парасюк и Семенченко гарантируют!

    При этом он предупредил, что пределы блокировки дорог на Донбассе будут расширены, а в ближайшее время – заблокирована еще одна ветка железной дороги. 

    Полиция Донецкой области заявила, что будет принимать адекватные меры в случае дестабилизации ситуации при блокировании железной дороги в Донбассе, особенно если активисты попытаются применить оружие. 

    "Я думаю, что он (Парасюк — Ред.) все-таки не будет делать таких громких заявлений о том, что с оружием выходить на улицу… В случае дестабилизации ситуации и блокирования автомагистралей, нарушения общественного порядка полиция будет применять адекватные, законные методы по разрешению тех или иных конфликтных ситуаций", – сказал Аброськин.

    При этом он сообщил, что дороги в районе Бахмута Донецкой области разблокированы. 

    По его словам, полиция сейчас занимается расследованием стычки, а оценку законности действий правоохранителей должна дать прокуратура.

    Однако Парасюк назвал эту информацию враньем. По его словам, блокирование железной дороги вблизи города Бахмут в Донецкой области продолжается. 

    "Блокада продолжается и информационная война против нее тоже. Сейчас распространяется информация, будто блокада завершилась и все разошлись. Сразу заявляю – это вранье. Мы не только продолжаем стоять, штаб блокады сейчас планирует, какая следующая железнодорожная ветка будет заблокирована", – написал депутат у себя в Facebook.

    Смотрите также инфографику: Железнодорожная блокада ЛДНР в цифрах

    С 25 января бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты ВР, начали ж/д блокаду Донбасса. За это время они заблокировали железнодорожную линию Луганск-Лисичанск-Попасная, станцию Светланово, а также железнодорожный переезд близ города Бахмут Донецкой области. В планах у блокадников – заблокировать Станицу Луганскую, а также перекрыть Донецкую область, а после – Харьковскую и Сумскую.  

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Видео с места гибели "Гиви"
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Забор генконсульства Польши во Львове
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?