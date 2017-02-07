Блокада в Донбассе: полиция обещает адекватный ответ на применение оружия

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Полиция Донецкой области заявила, что будет принимать адекватные меры в случае дестабилизации ситуации при блокировании железной дороги в Донбассе, особенно если активисты попытаются применить оружие.

Накануне участники торговой блокады в Донбассе заявили о стычках с полицией в районе Бахмута Донецкой области. В свою очередь в полиции сообщили, что активисты перекрыли дорогу вблизи Бахмута, заблокировав проезд автобуса якобы с сотрудниками Кураховской ТЭС и другого транспорта, полиция предприняла меры для пропуска автобусов. Внефракционный депутат Верховной Рады Владимир Парасюк призвал блокирующих железнодорожное сообщение в Донбассе использовать оружие в случае применения силы правоохранительными органами, пригрозил властям новым Майданом в случае разгона.

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"Я думаю, что он (Парасюк — Ред.) все-таки не будет делать таких громких заявлений о том, что с оружием выходить на улицу… В случае дестабилизации ситуации и блокирования автомагистралей, нарушения общественного порядка полиция будет применять адекватные, законные методы по разрешению тех или иных конфликтных ситуаций", — сказал Аброськин во вторник на брифинге.

Ранее бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В понедельник, 30 января, в Минэнерго под председательством министра Игоря Насалика состоялось заседание Координационного центра по обеспечению поставок угля на тепловые электростанции Украины.

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Напомним, прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги. В понедельник полиция сообщила, что железнодорожное полотно в этом районе было повреждено с помощью сварочного аппарата. Участники блокады заявили, что не причастны к повреждению железной дороги.