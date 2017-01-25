Добробаты во главе с Семенченко заблокировали движение поездов в ЛНР

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Группа лиц, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск – Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДЛНР, сообщили РИА Новости в дежурной части полиции.
Железнодорожная ветка соединяет подконтрольную Киеву часть Луганской области с территорией самопровозглашенной ЛНР. Как отметили в полиции, на этом участке находятся пять депутатов Рады и ветераны военной операции в Донбассе. Они расположились на рельсах и намерены не пропускать поезда по этой железной дороге. В полиции подчеркнули, что участникам этой акции еще не удалось задержать ни одного поезда, так как ни один состав не проходил по линии.
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Депутат Верховной Рады от фракции "Самопомич" Семен Семенченко, который принимает участие в блокаде и ранее участвовал в боевых действиях в Донбассе, заявил, что группа лиц заблокировала движение грузовых поездов на железной дороге Луганск-Лисичанск-Попасная.
"Двенадцать грузовых поездов и более 700 вагонов на этом участке сегодня исключены из процесса финансирования терроризма. Рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ (Служба безопасности Украины) поддержали действия ветеранов", — написал Семенченко на своей странице в Facebook.
По его словам, участники блокады намерены продолжать свою акцию. "Первый блокпост блокады получил название "Редут Богдана". Сейчас идет инженерное оборудование местности и обеспечения безопасности участников блокады", — добавил Семенченко.
В конце декабря прошлого года бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не освободят всех пленных в Донбассе, однако эти намерения так и не были реализованы. Замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука тогда заявлял, что решение о блокаде не было согласовано с украинскими властями и, в случае активных действий организаторов акции, "они получат соответствующую оценку правоохранителей". В свою очередь глава Минэкономики Степан Кубив заявлял, что торговая блокада неподконтрольных Киеву районов Донбасса навредит местным жителям, которые живут в очень тяжелых условиях. Кроме того Киев получает из неподконтрольных территорий уголь дефицитной марки для обеспечения работы энергосистемы.
Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.
В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.
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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.