Добробаты во главе с Семенченко заблокировали движение поездов в ЛНР

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Группа лиц, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск – Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДЛНР, сообщили РИА Новости в дежурной части полиции.

Железнодорожная ветка соединяет подконтрольную Киеву часть Луганской области с территорией самопровозглашенной ЛНР. Как отметили в полиции, на этом участке находятся пять депутатов Рады и ветераны военной операции в Донбассе. Они расположились на рельсах и намерены не пропускать поезда по этой железной дороге. В полиции подчеркнули, что участникам этой акции еще не удалось задержать ни одного поезда, так как ни один состав не проходил по линии.

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Депутат Верховной Рады от фракции "Самопомич" Семен Семенченко, который принимает участие в блокаде и ранее участвовал в боевых действиях в Донбассе, заявил, что группа лиц заблокировала движение грузовых поездов на железной дороге Луганск-Лисичанск-Попасная.

"Двенадцать грузовых поездов и более 700 вагонов на этом участке сегодня исключены из процесса финансирования терроризма. Рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ (Служба безопасности Украины) поддержали действия ветеранов", — написал Семенченко на своей странице в Facebook.

Facebook Семена Семенченко Блокирование движение грузовых поездов в направлении ЛНР

По его словам, участники блокады намерены продолжать свою акцию. "Первый блокпост блокады получил название "Редут Богдана". Сейчас идет инженерное оборудование местности и обеспечения безопасности участников блокады", — добавил Семенченко.

В конце декабря прошлого года бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не освободят всех пленных в Донбассе, однако эти намерения так и не были реализованы. Замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука тогда заявлял, что решение о блокаде не было согласовано с украинскими властями и, в случае активных действий организаторов акции, "они получат соответствующую оценку правоохранителей". В свою очередь глава Минэкономики Степан Кубив заявлял, что торговая блокада неподконтрольных Киеву районов Донбасса навредит местным жителям, которые живут в очень тяжелых условиях. Кроме того Киев получает из неподконтрольных территорий уголь дефицитной марки для обеспечения работы энергосистемы.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Facebook Семена Семенченко Блокирование движение грузовых поездов в направлении ЛНР

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.