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    Пощечина Аброськину от участника блокады Донбасса

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (249)

    (обновлено: )9510
    В интернете появились кадры, на которых один из участников блокады Донбасса дает пощечину начальнику Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеславу Аброськину.
    Facebook Юрия Зубара

    На видео глава полиции Донецкой области пояснил, что позволил себя ударить пожилому активисту.

    Смотрите также: Кадры с места стычек полиции и участников блокады Донбасса

    Ранее Аброськин сообщил, что неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу вблизи Бахмута, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другому транспорту. По его словам, "полицейские действовали в пределах компетенции", несмотря на оскорбления и угрозы "блокировщиков". "Дорога была разблокирована", — добавил Аброськин. При этом он добавил, что один из участников блокады ударил его.

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