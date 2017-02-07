Пощечина Аброськину от участника блокады Донбасса

На видео глава полиции Донецкой области пояснил, что позволил себя ударить пожилому активисту.

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Ранее Аброськин сообщил, что неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу вблизи Бахмута, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другому транспорту. По его словам, "полицейские действовали в пределах компетенции", несмотря на оскорбления и угрозы "блокировщиков". "Дорога была разблокирована", — добавил Аброськин. При этом он добавил, что один из участников блокады ударил его.