Веерные отключения? Парасюк и Семенченко гарантируют!

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины

Грядущее затяжное похолодание, обильные снегопады и обострение на Востоке Украины актуализируют вопрос прохождения отопительного сезона. Выдержит ли энергосистема страны эксперименты "дерзких реформаторов" с тарифами и общественных активистов с поставками антрацита — вопрос уже не риторический.

До последних прогнозов Гидрометцентра и относительного затишья на Донбассе, можно было с осторожным оптимизмом прогнозировать, что страна пройдет через холодный период относительно спокойно. Как правило, основным индикатором для населения являются прогнозы запасов газа в подземных хранилищах.

Продолжающийся кризис в экономике и заоблачные тарифы для населения привели к резкому снижению потребления газа, что отразилось на объемах отбора газа из хранилищ. На 1 февраля объем газа в ПХГ составил 9,8 млрд кубометров. За январь было отобрано 2,2 млрд кубометров. Для сравнения, на 1 февраля 2016 года в украинских ПХГ находилось 11 млрд кубометров газа, а за январь прошлого года было отобрано 2,8 млрд кубометров. То есть падение объемов отбора природного газа из ПХГ в январе 2017 составило на 600 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

В тоже время температурный режим в текущем отопительном сезоне ниже, чем в сезоне 15/16 годов. В январе средняя температура была ниже на 3,5 градусов, в феврале этот показатель может составить 1,8 градусов. Но даже при таких температурах прогноз по прохождению зимы был умеренно оптимистическим. Ровно до момента, пока у депутатов от Народного фронта не возникла идея блокировки железнодорожного сообщения с неконтролируемыми территориями Донбасса под благовидным предлогом предотвращения снабжения ОРДЛО. О неблаговидных, в виде внутриполитических разборок заклятых друзей по коалиции, просто умолчим.

Но, отбросив все благовидные и неблаговидные предлоги, для энергетики подобного рода блокада может стать серьезным вызовом для стабильного прохождения зимы. И прежде всего для тепловой генерации, где половина электростанций (ТЭС) работает на угле антрацитовой группы, поставляемого из зоны АТО. Если осадные инициативы Семенченко-Парасюка увенчаются успехом, украинским энергетикам придется перейти в аварийный режим работы, что приведет как к веерным отключениям, так и поставит под угрозу теплоснабжение крупных населенных пунктов, которые "запитаны" от ТЭС.

По состоянию на 6 февраля на складах ТЭС находилось 858 тыс. тонн угля антрацитовой группы, что в среднем составляет почти месячный запас для работы станций. В случае блокирования поставок антрацита из Донбасса, дефицит угля начнет ощущаться к концу февраля — началу марта. Рассчитывать на поставки импортного угля из ЮАР или Австралии не приходится. Если даже не учитывать ценовой фактор и время на переговорный процесс, первая лодка с углем из Южного полушария может прибыть в Украину не раньше чем через 80 дней, то есть в конце апреля, что будет уже, мягко говоря, не актуально. От слова "совсем".

Второй вариант — веерные отключения для удержания единой энергосистемы. На каждый гигаватт дефицита мощности энергосистемы будет приходится порядка 1 млн потребителей э/э и порядка 100 тысяч домохозяйств, получающих централизованное отопление. В результате "энергоосады" Донбасса, к началу марта под "акцию" веерных отключений э/э и вымораживания квартир могут попасть до 2,5 млн человек и 200 тыс. домохозяйств соответственно. А дефицит мощности в энергосистеме достигнет 4 Гвт.

Помимо этого, энергетикам придется запустить газомазутные блоки, что существенно увеличит объемы потребления газа и создаст риски возникновения дефицита газа вследствие более активного их использования.

Возникает вопрос, контролирует ли президент и Кабмин ситуацию в стране, если несколько десятков так называемых активистов во главе с нардепами, чья деятельность за последние несколько лет, мягко говоря, носит внеправовой и радикальный характер, могут поставить под угрозу жизнь и здоровья нескольких миллионов жителей Украины. Если у народных избранников есть вопросы к законности поставок — есть масса правовых способов провести проверку данных контрактов и принять соответствующие меры для прекращения правонарушений, а не брать в заложники миллионы простых украинских граждан и срывать прохождение отопительного сезона отечественными энергетиками.