Парасюк призвал участников блокады в Донбассе применять оружие

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк призвал участников блокады торговли в Донбассе использовать оружие в случае применения силы против них правоохранительными органами и пригрозил властям новым Майданом в случае разгона активистов.

Накануне участники торговой блокады в Донбассе заявили о стычках с полицией в районе Бахмута Донецкой области. В свою очередь в полиции сообщили, что активисты перекрыли дорогу вблизи Бахмута, заблокировав проезд автобуса якобы с сотрудниками Кураховской ТЭС и другого транспорта, полиция предприняла меры для пропуска автобусов.

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"Если против ветеранов АТО (Киев так называет военную операцию в Донбассе — Ред.), волонтеров, активистов будет применена сила и будут совершаться попытки деблокировать пути, это будет началом конца. Конца шоколадно-олигархической империи. Это вызовет гораздо более сильное противодействие, чем в 2013 году, когда силой разогнали студентов. Ко всем, кто на блокаде: дорогие собратья, у вас есть официальное зарегистрированное оружие, и вы имеете полное право его применять в случае угрозы вашей жизни", — написал Парасюк в Facebook.

Кроме того, он заявил во вторник журналистам, что пределы блокировки дорог будут расширены участниками акции. "Блокировка будет увеличиваться. Сейчас выбирается следующая позиция для блокировки… В ближайшие дни будет заблокирована еще одна ветка железной дороги", — приводит слова депутата украинское агентство УНИАН.

Ранее бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В понедельник, 30 января, в Минэнерго под председательством министра Игоря Насалика состоялось заседание Координационного центра по обеспечению поставок угля на тепловые электростанции Украины.

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Напомним, прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги. В понедельник полиция сообщила, что железнодорожное полотно в этом районе было повреждено с помощью сварочного аппарата. Участники блокады заявили, что не причастны к повреждению железной дороги.