Весомое мнение: хватит ли Украине газа и что горит в конфорках

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В течение последнего года Украина не закупает "голубое топливо" непосредственно у "Газпрома", что является предметом особой гордости властей предержащих. И премьер-министр Украины Владимир Гройсман, и глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев не раз заявляли, что газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы без проблем пережить зиму. Хотя это и вызывало определенные опасения у наших европейских партнеров.

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Перезимуем

Зима в этом году выдалась не такой теплой, как прошлогодняя, но, несмотря на очередное похолодание, по подсчетам экспертов топливно-энергетической отрасли, Украине должно хватить газа до конца отопительного сезона.

"Газа хватит до конца отопсезона, учитывая, что остался всего один зимний месяц. Но если будут сильные морозы, но может не хватить для покрытия суточных пиков, например к концу февраля. И этот риск сохраняется. По всей видимости, на начало марта в ПХГ будет около 8 млрд кубометров газа, а на конец марта — около 6,5. С учетом того, что в ПХГ технологического газа должно быть около 5 млрд кубометров, остается еще 1,5 млрд кубов, которые можно выбрать. Другое дело, что придется докупать в следующем году по более высоким ценам, но тут уже реформаторы дореформировались", — сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич РИА Новости Украина.

По подсчетам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского по состоянию на 1 февраля 2017 года в украинских ПХГ газа на 1,2 млрд кубометров меньше, чем в было прошлом году, но при этом отбор сократился почти на один миллиард кубов. Сокращение же объемов отбора газа, отмечает эксперт, вызвано "лежащей химической промышленностью" — основным его потребителем, и высокими тарифами, которые вынудили частные домохозяйства перейти с дорогого газа на отопление дровами.

"Температура в феврале будет ниже приблизительно на 1,8 градусов, чем в феврале прошлого года, январь был на 3,5 градуса ниже. Соответственно, если даже отопительный сезон продлится дольше, чем в прошлом году, газа у нас хватает", — сказал Землянский агентству.

Но при этом эксперт обратил внимание на одно очень важное обстоятельство — блокаду завоза угля антрацитовой группы из неподконтрольных Киеву территорий.

"Если тепловики вынуждены будут запустить газомазутные блоки, то соответственно отбор газа резко возрастет. И тогда мы уже в марте месяце можем получить крайне неприятную картину", — предупреждает Землянский.

Веерные отключения имени Парасюка и Семенченко

Как известно, бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, начали блокировать поставки угля антрацитовой группы из неконтролируемых территорий. Они заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В минувший четверг активисты заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области.

"Если будут блокировать подвоз антрацита, то не исключено, что мы столкнемся через месяц с веерными отключениями. Если блокада в Луганской области создает проблемы для жителей неподконтрольной территории Луганской же области, то Блокирование железнодорожной линии в районе Бахмута чревато проблемами для всей остальной части страны — Украина вряд ли успеет закупить уголь из других источников, у других продавцов", - констатирует Марунич.

Как подчеркнул эксперт, все будет зависеть от того, какое решение этой проблемы будет найдено.

"Власть зависит от каких-то непонятных людей, которые захотели — взяли и заблокировали, захотели — пропустили. Все зависит от их воли, они могут стране устроить веерные отключения. Если поставка антрацита будет полностью остановлена, высока вероятность того, что веерные отключения электроэнергии начнутся в марте, когда истощится запас угля на складах”, — прогнозирует Марунич.

Горит, но не греет?

Как только грянули морозы, население начало все больше обращать внимание на качество "голубого топлива". Многие жители городов и сел считают, что к газу, который поставляют в наши дома, что-то примешивают. Одни жалуются, что отапливают беспрестанно свои дома или квартиры, но желаемой теплоотдачи не получают, другие утверждают, что им гораздо больше времени приходится тратить на приготовление пищи. И мол, пламя странное — не голубое, а желтое… Сельские жители сетуют, что из-за некачественного газа быстро выходят из строя импортные котлы.

В отличие от большинства стран Европы, в Украине счетчики газа учитывают лишь объем, а не качество потребленного газа. В Европе же практикуют продажу голубого топлива не только по его объему, но и по качеству: поставщик газа отправляет потребителю подробный счет, в котором указано как потребленное количество газа в кубических метрах, так и теплота его сгорания. И это является определяющим для стоимости газа для потребителей. Поэтому многих украинцев возмущает, что мы платим за “грязный газ", который едва горит, а стоит столько, сколько газ наивысшей категории.

Вполне возможно, что газ "разбавляют", пытаясь таким образом недобросовестно сэкономить газ в хранилищах, но как признались участники рынка на правах анонимности, связано это с другой проблемой. Вопросы к качеству возникают лишь по поводу газа "Укргаздобычи".

"Им нужно показывать рост объемов добычи, а показывать его не с чего. И чтобы показать объемы, они и занимаются добавлением азота в природный газ. Проблемы с качеством возникают лишь у тех, кому поставляется газ украинской добычи, у тех же, кому повезло жить возле магистральных газопроводов и кто получает газ, идущий транзитом, проблем не возникает", — сказал собеседник РИА Новости Украина.

Валентин Землянский не исключает, что некоторым украинским потребителям поступает газ с примесью азота, тем более, что жалобы украинцев на качество газа возникают не впервые.

"Но подтвердить это может только "Укртрансгаз", который, собственно, и отвечает за качество газа. Говорить о пересчете газа не на объем, а на калорийность, мягко говоря, преждевременно, пока контроль за качеством газа, за его калорийностью не будет выведен в независимую экспертизу. А сейчас у нас за качество газа отвечают либо "Укртрасгаз", либо облгазы, которые и занимаются поставкой, а никто сам себя, естественно, сечь не будет. А сертифицированные лаборатории есть только этих поставщиков, и граждане не могут самостоятельно провести анализ", - отметил Землянский.

Однако Дмитрий Марунич не верит в то, что украинский газ разбавляют, тем более, что все без исключения исследования качества газа эту информацию не подтверждают — газ соответствует действующим нормам и ГОСТу.

"Эти проблемы больше всего обостряются зимой именно потому, что в это время люди больше пользуются газом, и это куда более актуально. И чтобы люди не имели проблем и чтобы у них все работало нормально, нужно соблюдать простые правила. Первое — обеспечить постоянный доступ кислорода к работающим газовым приборам, а зимой, вероятно с этим проблема, потому что люди не хотят открывать форточки. И второе, если есть какие-то проблемы, вызвать специалиста газовой службы, чтобы он обследует, и если нужно, отрегулирует и отремонтирует газовые горелки — именно с них нужно начинать. И еще одно крайне важное условие: нужно устанавливать сертифицированные газовые приборы. Если, например поставить итальянский котел, то он не будет работать, потому что в Италии калорийность газа выше", - поясняет эксперт, добавляя, что желтое пламя при горении газа, на которое часто грешат потребители, наоборот свидетельствует о высокой калорийности газа.