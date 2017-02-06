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    Фотоленты

    Полиция vs участники торговой блокады Донбасса

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (248)

    (обновлено: )12710
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией.
    facebook.com/gromov.igor.5
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией.
    facebook.com/gromov.igor.5
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией.
    facebook.com/gromov.igor.5
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией.
    https://www.facebook.com/gromov.igor.5
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией.
    facebook.com/gromov.igor.5
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией.
    facebook.com/gromov.igor.5

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    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией.

    Между участниками торговой блокады Донбасса и полицией произошел конфликт: первые говорят о задержании "автобуса с титушками, которые двигались в сопровождении полиции в сторону редута на Бахмуте", в полиции обвинили их в блокировании автобуса с сотрудниками ТЭС.

    "При попытке задержать автобус с "титушками", которые двигались в сопровождении полиции в сторону редута на Бахмуте, произошло избиение активистов блокады спецназом донецкой полиции под личным командованием начальника полиции Донецкой области Аброськина", — сообщается в понедельник на странице штаба блокады в Facebook.

    В свою очередь начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщил, что неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу вблизи Бахмута, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другому транспорту. По его словам, полицейские действовали в пределах компетенции, несмотря на оскорбления и угрозы "блокировщиков". "Дорога была разблокирована", — добавил Аброськин.

    Смотрите также: Кадры с места стычек спецназа и участников блокады Донбасса

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