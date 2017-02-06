Блокада Донбасса демонстрирует миру слабость Киева - Марчук

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Блокирование грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными районами Донбасса уменьшает возможности Киева вести эффективные внешнеполитические переговоры по урегулированию конфликта, поскольку демонстрирует миру слабость власти, заявил представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук.

Ранее бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В минувший четверг активисты заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области. По обоим фактам прокуратурой открыты уголовный производства.

"Трудно строить эффективную линию поведения на внешнеполитической арене и вести переговоры (по Донбассу – Ред.) на фоне этих блокировок военными железной дороги в Луганской области. Для всего мира это сигнал о том, что на Украине нет власти или что она слишком слаба для того, чтобы видеть в ней серьезного зрелого партнера", — сказал Марчук в понедельник в интервью агентству "ЛИГАБизнесИнформ".

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.