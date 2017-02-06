"Укрзализныця": блокада в Донбассе нанесла ущерб на 8,4 млн грн

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Блокада грузовых железнодорожных перевозок в Луганской и Донецкой областях уже нанесла ущерб более чем на 300 тысяч долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании "Укрзализныця".

"Каждый день простоя железнодорожной техники наносит железнодорожной отрасли убытки из-за потребления горюче-смазочных материалов и прекращения процесса перевозок. Сумма нанесенного ущерба от действий "блокировщиков" уже достигла 8,4 миллиона гривен (около 300 тысяч долларов по курсу Нацбанка)", — говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что своими действиями активисты во главе с несколькими депутатами наносят железнодорожной отрасли материальный ущерб и репутационные риски. Согласно сообщению, остается заблокированным движение тепловоза и 57 пустых грузовых вагонов на перегоне Шипилов — Светланов (с 25 января) Луганской области и маневрового тепловоза на одном из путей перегона Курдюмовка — Бахмут-2 (со 2 февраля) Донецкой области.

Ранее бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск-Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В минувший четверг активисты заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области. По обоим фактам прокуратурой открыты уголовные производства.