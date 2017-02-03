Обстрелы Авдеевки, блокада Донбасса, референдум по НАТО. Мнение политолога

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Авдеевку обстреливают уже пятый день подряд. Ситуация в городе крайне напряженная. Люди остаются без крова, некоторые вынуждены уезжать из родного города в более спокойные места. В пресс-центре штаба АТО сообщили, что противник использует "Грады", артиллерию и танки.

Тем временем продолжается блокада Донбасса. Общественные активисты, волонтеры, которые поддерживают эту торговую блокаду, перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области. Ранее было перекрыто движение и в Луганской области.

А президент Петр Порошенко заявил о готовности провести референдум о перспективах членства Украины в НАТО. Отвечая на вопрос о том, является ли вступление в НАТО реальным для Украины, Порошенко сказал, что для него в первую очередь важно мнение народа.

Эти и другие ключевые темы в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Василий Мокан.

(публикуется на языке оригинала)

ПРО ОБСТРІЛИ АВДІЇВКИ

Протягом доби в результаті обстрілів Авдіївки загинула одна людина і поранені ще троє мирних жителів. За даними МВС, з початку ескалації в Авдіївці загинув один мирний житель і вісім людей поранено. Гуманітарна ситуація в місті все ще напружена. Світла і газу досі немає.

Після засідання Радбезу ООН під головуванням України можна розраховувати на припинення вогню в Авдіївці?

— Справді, Україна місяць буде головувати в Радбезі ООН, але це головування не означає, що всі рішення, які будемо ми пропонувати, будуть ухвалюватися. Постійним членом РБ ООН є Росія, яка буде блокувати і накладати вето на ті рішення, які буде вважати для себе невигідними.

Тобто вето РФ заблокувати неможливо?

— Ніяк. Інститут прописаний таким чином, що заблокувати вето постійного члена Радбезу ООН неможливо. Україна може лобіювати ті чи інші питання до порядку денного.

Але потрібно розуміти, що це структура, яка розглядає глобальні проблеми у світі. Тобто вона не може розглядати виключно українські питання. І та країна, яка головує, також не може зловживати правом лобіювати виключно свої інтереси.

Друге – це те, що, ми згадували про тристоронню контактну групу, яка начебто ухвалила рішення про режим тиші і відведення озброєння. Ми вже це проходили. Ці рішення ухвалюються, але немає жодних гарантій, що вони будуть виконуватися.

ПРО БЛОКАДУ ДОНБАСУ

Активісти перекрили залізничний переїзд поблизу міста Бахмут в Донецькій області. У Нацполіціі області повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом блокади. Глава відомства написав на своїй сторінці в соцмережах, що поліцейські Бахмутського району підняті по тривозі і переведені на посилений режим несення служби.

Як ви ставитеся до ідеї блокування Донбасу?

— Блокада на Донбасі у мене викликає подвійне відчуття. З одного боку, це порушення законодавства, це непогодження з офіційним Києвом, це частково самопіар деяких нардепів, це Парасюк, Семенченко, які фактично на цій темі заробляють собі політичні бали.

З іншого боку, я прекрасно усвідомлюю, що та ситуація із контрольованою чи неконтрольованою, як подивитись на цю проблему, торгівлею викликає, по-перше, емоційне нерозуміння з боку суспільства, по-друге, чесно кажучи, повний правовий хаос з точки зору юридичної, тому що, я наскільки розумію, якщо таку блокаду робити, скажімо, як крок цілеспрямований на вирішення чи поглиблення проблеми на Донбасі, то це повинно виглядати інакше.

Має законодавчий орган і президент — як керівник зовнішнього напрямку політики — ухвалити консолідоване рішення і погодити з міжнародними партнерами.

Активісти стверджують, що хочуть припинити контрабанду.

— Вони кажуть, що вони роблять це для припинення війни в принципі і також для повернення заручників. Блокадою заручників не повернеш. Там абсолютно інші причини того, що зараз не проходить обмін.

Це і політичні торги навколо амністії, перевірка проходить списків для обміну полоненими. Тобто блокадою наших українців не повернеш. В цьому я особисто переконаний.

Стосовно торгівлі: на лінії розмежування настільки переплелись політичні, економічні і приватні інтереси, в тому числі бізнесові, що зараз сказати, хто правий, хто ні, досить складно. Але у нас офіційно відбувається АТО. Ми не знаходимось в режимі війни, ми не визнали ті території офіційно на законодавчому рівні окупованими. Відповідно, ми не в буквальному розумінні торгуємо з іншою країною або з іншим суб’єктом. Ми фактично возимо наші ресурси з нашої території.

Назвати це контрабандою — я погоджуюсь, що дуже багато є неконтрольованих торгових потоків. Але, разом з тим, якщо ми говоримо про той самий антрацит, я не чув від того, хто підтримує блокаду, яка є конкретна альтернатива по забезпеченню вугіллям нашої контрольованої території.

Юрій Клименко, заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації, заявив, що в разі продовження блокади всі працюючі на антрациті ТЕЦ і ТЕС будуть по черзі і повністю зупинені. При цьому поліцейські Бахмутського району підняті по тривозі і переведені на посилений режим несення служб. Є загроза, що будуть зіткнення?

— Складно сказати, але якщо влада допустить силове протистояння між правоохоронцями і тими людьми, які блокують зараз торгівлю з ОРДЛО, це може бути найгірший сценарій для розв’язання цієї проблеми. Треба сідати, домовлятись, треба знаходити спільні точки дотику.

Як на мене, пропозиція спільного контролю переміщення товарів є абсолютно адекватною, але, разом з тим, хочу наголосити, що і уряд, і президент, як на мене, зобов’язані офіційно пояснити українцям, чим ми там торгуємо, що ми звідти вивозимо і що туди завозимо, бо я, наприклад, стосовно вугілля розумію, а стосовно того, що ми возимо туди ліс, інші матеріали, які потім можуть використовуватись для бліндажів, у мене велике питання.

ПРО ПЕРСПЕКТИВУ ВСТУПУ ДО НАТО

Петро Порошенко заявив, що зробить все можливе, щоб домогтися членства в НАТО. Голова держави додав, що докладе всіх зусиль за однієї умови — якщо ця ідея буде підтримана на референдумі.

Чому саме зараз президент знову згадав про наші наміри інтегруватися в НАТО?

— Іншої альтернативи, ніж система колективної безпеки НАТО, для забезпечення своєї національної безпеки, як на мою думку, не існує. Тому що політика нейтральності, яка сповідувалася попередніми роками за іншими режимами політичними, себе не виправдала.

Є сценарій, коли, наприклад, ми станемо стратегічними союзниками США, які дадуть нам гарантії невтручання і непорушення нашого суверенітету. Але, як на мене, найбільш ідеальним варіантом є все-таки вступ в НАТО, тому що це структура, яка реально здатна забезпечити колективну безпеку.

Я про ідею референдуму з НАТО чув і в 2015 році, і в 2016-му. Тепер почули в інтерв'ю знову. Це абсолютно не означає, що ці плани він збирається реалізовувати найближчим часом, тижнями, місяцями. Мені здається, що говорилося про, як мінімум, середньострокову перспективу.

Друге –для того, щоб проводити референдум, потрібно попередньо виконати три умови. Перша умова – це масштабна інформаційно-роз’яснювальна, а я навіть би сказав краще, пропагандистська робота з боку органів влади з населенням для того, щоб, якщо ми цей референдум все-таки будемо проводити, його результат ні в кого не виникав сумнівів. Щоб не склалося так, що 53% — за, 47% — проти. Щоб це був однозначний вибір на рівні 70-80%, щоб ні в кого не виникало думок і коментарів стосовно поділу країни на дві частини.

Друга умова – це те, що у нас діє на даний момент застарілий закон про всеукраїнський референдум, який закладався ще Януковичем, який потрібно змінювати. Тому що він дає дуже багато можливостей для влади маніпулювати і зловживати кінцевими результатами.

І третій – це те, на що звертають зараз громадські активісти увагу, все-таки всеукраїнський референдум в нас проходить за участі ЦВК, яка, як відомо, вже давним-давно потребує заміни складу. Якщо ці три умови будуть виконані, то я вважаю, що немає жодних підстав не проводити такий референдум.

Для чого взагалі потрібен референдум?

— Зрозуміло, що навіть якщо в нас 100% би українців проголосували за вступ у НАТО, це не означає, що НАТО готове нас зараз приймати.

ПРО БЕЗВІЗ ДЛЯ ГРУЗІЇ

Європарламент проголосував за безвізовий режим для Грузії. В ЄП відзначили, що громадяни Грузії, швидше за все, зможуть подорожувати в країни ЄС вже до кінця березня. Затвердити рішення Європарламенту ще має Рада Європи. Відзначається також, що в разі будь-якого порушення ЄС задіє механізм щодо призупинення візового режиму для Грузії.

Чому Грузія вже отримала безвіз, а Україна — ні?

— Справді, процеси йшли паралельно і навіть було ухвалене рішення, що Грузія і Україна мали паралельно отримати безвізовий режим, але бачимо, що грузини нас випереджають, як мінімум, на два місяці.

Мені здається, що основна причина розмежування – це все таки геополітика, це вплив РФ, це і позиція Німеччини і Франції стосовно нашої країни. Тому я не маю сумніву, що рано чи пізно безвізовий режим для України має бути затверджений.

Просто якщо, за прогнозами, для Грузії це має статись березень-квітень, тобто голосування в Європарламенті, потім Рада ЄС, потім публікування і через 20 днів набрання чинності, то Україна зараз знаходиться тільки на етапі майбутнього голосування Європарламенту. Грузини зараз цей крок пройшли.

Вважаю, що ЄС зараз попав в дещо незручну для себе ситуацію, тому що юридично та дорожня карта, яка ставилась перед обома країнами, виконана – змінено законодавство, виконані всі 100% умов. І зараз велика спокуса по відношенню до України, де є справді активний конфлікт, керуючись цими аргументами, потенційними загрозами мігрантів, потенційними загрозами спільного кордону з ЄС відкласти це рішення.

Такий сценарій, наскільки я розумію, лобіює Франція, де начебто чекають, чим закінчиться у травні вибори президента. Тільки після того стосовно України буде прийматись рішення.

З іншого боку, ми тиснемо зараз на європейські структури, тому що ми праві, ми виконали всі умови, які перед нами ставляться. Я президента ні в чому не звинувачую. Я розумію, що він занадто часто обіцяв українцям, це вже перетворилось на політичну сатиру, але він, обіцяючи, спирався на обіцянки тих же самих євробюрократів. Давайте не ризикувати, не називати конкретні дати, тим більше, що ми на це рішення абсолютно не впливаємо, тому що поки не буде консенсусу в ЄС.

Насправді, поки не буде консенсусу в ЄС, ми можемо, не тільки можемо, а й повинні тиснути, лобіювати свої інтереси в цьому напрямку, але Євросоюз здатний видумувати нові і нові причини.

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Ранее начштаба блокады Донбасса Сергей Акимович в эфире "ГС" заявил, что уголь составляет только 10% всех перевозок, а спецкор Артем Маслаков сообщил, что во время штурма Авдеевки пострадало двое мирных жителей.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.