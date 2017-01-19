Процесс "ожидания безвиза" стал фетишем для Порошенко – Бондаренко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина так и не получила долгожданной либерализации визового режима с ЕС – безвиза – в 2016 году. Сама эта тема в стране стала предметом множества шуток, мемов и пародий.

Но президент Порошенко – серьезен: в четверг, 19 января, в интервью изданию Reuters он заявил, что решение о предоставлении Евросоюзом Украине безвиза должно быть принято в ближайшие недели.

"Это прямое обязательство ЕС. Мы ожидаем, что через очень короткое время — несколько недель — эта работа будет завершена для запуска безвиза", – сказал глава государства.

Он утверждает, что решение о либерализации приняли еще в декабре, но оно по-прежнему не вступил в силу.

Накануне Порошенко заявлял, что промедление с безвизом подрывает веру украинцев в Европу.

"Дальше откладывать — вопиюще несправедливо, потому, что украинцы заплатили высокую цену. И опасно, так как дальнейшие ничем не аргументированные промедления подрывают веру украинцев в Европу, чего, собственно, и добивается Россия", – сказал президент.

Заменитель евроинтеграции для Порошенко

На самом деле, безвиз для Украины не дает ровным счетом ничего для большинства граждан, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко: те, кто хотел ездить за рубеж – ездили, несмотря на преграды, визовые барьеры и т.д.

"Что касается страны, то для Петра Порошенко безвизовый режим – это заменитель евроинтеграции, заменитель других вопросов, которые непременно возникли бы, если бы безвиз мы получили. А так, сам процесс ожидания безвизового режима подменяет целый ряд других процессов: и процесс выхода из кризиса, процесс той же евроинтеграции и так далее.



Они сегодня становятся неактуальными. Почему? Потому что мы ждем безвиз. Вот получим безвиз – тогда будем говорить обо всех остальных процессах", – сказал эксперт.

На самом деле, по его словам, это "такой симулякр для общества", который вряд ли скажется позитивно на настроениях в обществе, вряд ли скажется позитивно на ситуации в стране.

"Это технический момент, который должен решаться не на политическом уровне, не на уровне политических деклараций и ожиданий, когда же мы откроем шампанское, а на уровне чиновничье-бюрократическом: в один прекрасный день отменяются визы и люди начинают ездить по более упрощенной схеме.



Но от этого же не меняется парадигма государственной власти, не меняется, в принципе, ничего в жизни граждан по большому счету. Это у нас просто сделали из этого некий фетиш и культ", – резюмировал Кость Бондаренко.

История многострадального вопроса

Напомним, в сентябре 2016 года Порошенко обещал безвиз для Украины "осенью". В конце октября утверждал, что Европарламент подпишет и ратифицирует необходимые документы до 24 ноября. Но – безвиза нет до сих пор.

В конце минувшего года, 29 декабря замглавы администрации президента Константин Елисеев заявлял, что страна до сих пор не получила безвизовый режим с Евросоюзом из-за позиции Франции. Елисеев добавил, что не считает правильным называть конкретные сроки, когда безвизовый режим Киеву все-таки будет предоставлен, "чтобы не дезориентировать оптимистов и не дать новую пищу пессимистам".

В середине декабря 2016 года Европарламент большинством голосов одобрил либерализацию визового режима – для краткосрочных поездок – гражданам Украины и Грузии. Это решение должно быть еще утверждено Советом Евросоюза. В Европарламенте также утвердили механизмы отмены этого режима.

Предусматривается, что безвизовые поездки могут приостановить, если на территории ЕС окажется большое число граждан Украины или Грузии, отказывающихся вернуться на родину.