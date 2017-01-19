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    Процесс "ожидания безвиза" стал фетишем для Порошенко – Бондаренко

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (217)

    (обновлено: )16920
    Для Порошенко безвизовый режим – это заменитель евроинтеграции, других вопросов, которые непременно возникли бы, если бы Украина получила безвиз. А сам процесс ожидания подменяет целый ряд других процессов, в том числе выход из кризиса и евроинтеграцию, отметил политолог Кость Бондаренко.
    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Украина так и не получила долгожданной либерализации визового режима с ЕС – безвиза – в 2016 году. Сама эта тема в стране стала предметом множества шуток, мемов и пародий.

    Но президент Порошенко – серьезен: в четверг, 19 января, в интервью изданию Reuters он заявил, что решение о предоставлении Евросоюзом Украине безвиза должно быть принято в ближайшие недели.

    Анна Шелест
    Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы
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    "Это прямое обязательство ЕС. Мы ожидаем, что через очень короткое время — несколько недель — эта работа будет завершена для запуска безвиза", – сказал глава государства.

    Он утверждает, что решение о либерализации приняли еще в декабре, но оно по-прежнему не вступил в силу.

    Накануне Порошенко заявлял, что промедление с безвизом подрывает веру украинцев в Европу.

    "Дальше откладывать — вопиюще несправедливо, потому, что украинцы заплатили высокую цену. И опасно, так как дальнейшие ничем не аргументированные промедления подрывают веру украинцев в Европу, чего, собственно, и добивается Россия", – сказал президент.

    Заменитель евроинтеграции для Порошенко

    На самом деле, безвиз для Украины не дает ровным счетом ничего для большинства граждан, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко: те, кто хотел ездить за рубеж – ездили, несмотря на преграды, визовые барьеры и т.д.

    Дарья Гайдай
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    "Что касается страны, то для Петра Порошенко безвизовый режим – это заменитель евроинтеграции, заменитель других вопросов, которые непременно возникли бы, если бы безвиз мы получили. А так, сам процесс ожидания безвизового режима подменяет целый ряд других процессов: и процесс выхода из кризиса, процесс той же евроинтеграции и так далее.

    Они сегодня становятся неактуальными. Почему? Потому что мы ждем безвиз. Вот получим безвиз – тогда будем говорить обо всех остальных процессах", – сказал эксперт.

    На самом деле, по его словам, это "такой симулякр для общества", который вряд ли скажется позитивно на настроениях в обществе, вряд ли скажется позитивно на ситуации в стране.

    "Это технический момент, который должен решаться не на политическом уровне, не на уровне политических деклараций и ожиданий, когда же мы откроем шампанское, а на уровне чиновничье-бюрократическом: в один прекрасный день отменяются визы и люди начинают ездить по более упрощенной схеме.

    Но от этого же не меняется парадигма государственной власти, не меняется, в принципе, ничего в жизни граждан по большому счету. Это у нас просто сделали из этого некий фетиш и культ", – резюмировал Кость Бондаренко.

    Флаг Евросоюза
    futureatlas.com/flickr.com
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    История многострадального вопроса

    Напомним, в сентябре 2016 года Порошенко обещал безвиз для Украины "осенью". В конце октября утверждал, что Европарламент подпишет и ратифицирует необходимые документы до 24 ноября. Но – безвиза нет до сих пор.

    В конце минувшего года, 29 декабря замглавы администрации президента Константин Елисеев заявлял, что страна до сих пор не получила безвизовый режим с Евросоюзом из-за позиции Франции. Елисеев добавил, что не считает правильным называть конкретные сроки, когда безвизовый режим Киеву все-таки будет предоставлен, "чтобы не дезориентировать оптимистов и не дать новую пищу пессимистам".

    В середине декабря 2016 года Европарламент большинством голосов одобрил либерализацию визового режима – для краткосрочных поездок – гражданам Украины и Грузии. Это решение должно быть еще утверждено Советом Евросоюза. В Европарламенте также утвердили механизмы отмены этого режима.

    Предусматривается, что безвизовые поездки могут приостановить, если на территории ЕС окажется большое число граждан Украины или Грузии, отказывающихся вернуться на родину.

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