ВСУ в Авдеевке показали свою силу и расстроили ожидания РФ - Ельченко

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. События вокруг Авдеевки продемонстрировали силу Вооруженных сил Украины и их возможности, считает постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Украина с 1 февраля на месяц стала председателем СБ ООН. По инициативе страны в четверг СБ ООН провел открытое заседание по ситуации на востоке Украины.

Ранее стало известно об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

"События вокруг Авдеевки расстроили ожидания России по разрешению конфликта в Донбассе военными средствами. Да, армия Украины доказала свою силу и возможность отразить российское наступление", — заявил Ельченко на заседании Совета. Однако он отметил, что за военные успехи "Украина платит крайне высокую цену".

Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман озвучил на заседании сообщения о жертвах среди гражданского населения, "в том числе, по меньшей четырех смертях с момента эскалации ситуации 20 января и тяжелых потерях среди сражающихся с обеих сторон".

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.