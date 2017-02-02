ОБСЕ зафиксировала использование минометов и танков в районе Авдеевки

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Глава специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан заявил, что в районе Авдеевки на востоке Украины используются минометы и танки.

В четверг Совет Безопасности ООН проводит заседание по ситуации в Донбассе.

Апакан на заседании СБ ООН заявил, что СММ зафиксировала рост использования систем залпового огня "Град", минометов, и артиллерийских снарядов в районе Авдеевки.

"Использование танков также наблюдалось", — заявил глава миссии.

По данным ежедневного отчета миссии за 1 февраля, наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали наличие танков и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в контролируемой силовиками Авдеевке.

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.