Скончался подполковник ГСЧС, раненный при обстреле Авдеевки

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Получивший ранения в ходе обстрела Авдеевки вечером 2 февраля подполковник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Дмитрий Третейкин скончался в больнице. Об этом сообщил директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

"Дима умер. Герои умирают тоже", — написал Магомедов на своей странице в Facebook.

Вечером в четверг глава ГСЧС Николая Чечеткин сообщил, что сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) погиб, еще один тяжело ранен в результате обстрела Авдеевки в Донецкой области.

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"Во время обстрелов Авдеевки получил ранения в живот начальник 15-ДПРЗ ГУ ГСЧС в Донецкой области подполковник службы гражданской защиты Третейкин Дмитрий Александрович, сейчас в реанимации. Водитель аварийно-спасательного отряда Горбань Сергей Владимирович, к большому сожалению, погиб", — написал Чечеткин на своей странице в соцсети Facebook.

Ситуация в Донбассе в течение нескольких последних дней резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.