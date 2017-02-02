Пункты помощи и школа попали под обстрел в Авдеевке, есть жертвы

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Пункты гуманитарной помощи в Авдеевке подверглись массированному обстрелу, в результате которого есть жертвы, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский.

"Безумные рашисты только что жестко обстреляли Авдеевку. Снаряды прицельно легли в точки предоставления гаманитарной помощи населению. Обстреляли стадион в центре города рядом с нами, где находится палаточный городок и пункты обогрева. Обстреляли школу №2, где был пункт приема гуманитарной помощи. По предварительным данным у нас от обстрелов 1 человек погиб, 1 ранен. Обстрел продолжается", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Также он сообщил о прямом попадании в дом на ул Молодежной, 19. "Перебит газопровод и теплотрасса. По предварительной информации здесь человеческих жертв нет… Один снаряд попал в оперативно-спасательный автомобиль ГосЧС", — отметил глава ОВГА.

Позже Жебривский сообщил о гибели пожилой женщины и ранении иностранного фотожурналиста. "У обстрелянной СОШ №2 нашли раненую женщину. Перевезли в больницу. Однако от ран женщина умерла. Это уже второй погибший человек в Авдеевке за последний час. Ранения в лицо получил иностранный фотожурналист", — сообщил он.

Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.