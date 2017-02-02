Украина и Белоруссия: пришло время поменяться местами

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Наталья Печорина, РИА Новости Украина

В свою очередь, Беларусь теснит Украину в сфере транзитных услуг – теперь российские товарные потоки на запад идут через союзное государство.

Украина стала ведущим импортером картофеля в Беларусь, а главным экспортным товаром от соседей стали нефтепродукты. И нынешняя структура экспорта сложилась в результате конфликта Киева с Москвой.

Такой результат двустороннего товароооборота констатировали эксперты в ходе видеомоста Киев-Минск, посвященного прогнозу развития торгово-экономических отношений между Беларусью и Украиной на 2017 год. Видеомост состоялся в РИА Новости Украина.

Секреты товарооборота

Еще несколько лет противостояния с Россией, и украинское машиностроение окончательно уйдет в историю Советского союза как ненужное современной власти. Построение аграрного государства с архаикой и откатом экономического уклада в ХIХ век (ломать – не строить!) в Украине идет по нарастающей.

Если раньше сравнение между Беларусью и Украиной было в нашу пользу, то теперь все не так однозначно. Двусторонний товароооборот складывается в пользу наших северо-западных соседей, но и он за два года существенно сократился.

По словам политолога, директора информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александра Шпаковского, по сравнению с 2014 годом товароооборот между Украиной и Белоруссией сократился почти втрое.

"По сравнению с 2015 годом, товароооборот вырос. Но если говорить о торгово-экономических контактах, то я призывал бы сравнивать нынешние показатели с показателями 2014 года. Тогда товароооборот был более 6 млрд долларов с положительным сальдо для Белоруссии в 3 млрд долларов.

На сегодняшний день наш экспорт – где-то 1,8 млрд долларов. Соответственно, произошло существенное падение по сравнению с 2014 годом, и потери белорусских производителей на украинском рынке можно оценить в пределах 2 млрд долларов", – подчеркнул Шпаковский.

Он также сообщил, что в СМИ – отечественных и зарубежных – часто звучат инсинуации, что белорусы получают бонусы от украинского кризиса.

"Это не так. С точки зрения экономической Беларусь от украинского кризиса только теряет. Она потеряла 2 млрд долларов в Украине, а в связи с падением российской экономики мы потеряли до 30% нашего экспорта в России. Это бьет больно по карману каждого жителя страны и негативно отражается на имидже действующей власти внутри Беларуси", — добавил политолог.

Новые цифры

Тем не менее, Украина остается для Беларуси вторым по значимости торговым партнером после России. По данным Белорусского института стратегических исследований, по итогам января-сентября 2016 г. Украина заняла 2-е место по объему оборота, 2-е – по экспорту и 5-е – по импорту в белорусской внешней торговле.

По сравнению с 2015 годом, в прошлом году Беларусь в 5 раз увеличила экспорт в Украину молочных продуктов и стала основным поставщиком ржи (66% от импорта). Помимо этого в структуре импорта товаров в Украину превалируют нефтепродукты – результат усиленной работы нефтеперерабатывающих заводов в интересах украинского рынка.

В то же время, Беларусь стала основным импортером картофеля из Украины. По словам завкафедрой финансов Международного университета МИТСО кандидата экономических наук Вячеслава Ярошевича, это объясняется тем, что в Беларуси выращивают картофель в основном в подсобных хозяйствах, и для промышленной переработки он не всегда подходит.

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"Несмотря на то, что Беларусь является крупнейшим в мире производителем картошки на душу населения, в основном наше производство – это подсобное хозяйство, свыше 70%. Промышленно качественный картофель, нужной спецификации, закупается в Украине", – пояснил Ярошевич.

По его словам, около 67% белорусского экспорта – это нефтепродукты, а остальное – самая разная гамма продукции, пищевые продукты, и сырье, и т. д.

"Из Украины основные поставки – это пищевая продукция и сырье. В Минске конфеты "Roshen" есть практически везде, они самые конкурентоспособные по соотношению вид-цена-качество, и по цене выигрывают по сравнению с местными производителями", – сказал Ярошевич.

По словам эксперта, в Беларусь экспортируется, напрмимер, котельное оборудование, но в последнее время украинские производители проигрывают российским.

Исходя из данных товарооборота, можно отметить, что страны стали друг для друга источником товаров, производство которых по определенным причинам в собственных условиях невозможно или экономически невыгодно. Рожь завозится в Украину исключительно из-за высокой себестоимости конечного товара при нулевых экспортных перспективах. Европа и Африка не потребляют ржаной хлеб, это исключительно славянская традиция, поэтому сеять в Украине рожь невыгодно, но и без ржаного хлеба не обойтись.

Или – ситуация с картошкой: получается, что перерабатывающей промышленности Беларуси проще купить ее в Украине, чем заниматься выращиванием у себя.

Кризис сплотил?

Одним из перспективных направлений торгово-экономического сотрудничества Украины и Беларусь являются двусторонние договоренности по развитию транзитных перевозок водным транспортом с использованием судов "река-море", что включает в себя развитие логистики, инфраструктуры, портов, перерабатывающих предприятий и создания новых рабочих мест.

По утверждениям экономистов, программа транспортного коридора Балтийское море – Черное море уже положительно сказалась на транзитно-транспортном потенциале обеих стран. Следующим практическим шагом будет формирование комплексной стратегии развития всех видов грузовых перевозок и загрузки существующей транспортной инфраструктуры в направлении Балтийское море – Черное море – Каспийское море.

Также обе страны нацелены закрепить за собой геополитические позиции на китайском "Шелковом пути", запуская новые транспортные коридоры и расширяя потенциал поезда "Викинг".

Это очень актуальный вопрос в свете политики России по сокращению транзита товаров через сопредельные территории в пользу развития собственного транзитного потенциала. Первые результаты уже видны: с 2015 года прибалтийские порты потеряли не менее 10% от сокращения перевалки российской нефти, и в настоящее время внутренняя борьба и конкуренция за российский транзит в Прибалтику через Беларусь только нарастает.

Для улучшения ситуации нужен мир

Украина тоже ощутила сокращение транзита, и в ближайшее время ситуация лишь усугубится.

"К сожалению, на "Укрзализныце" снижаются грузоперевозки, и больше всего падает транзит. Если внутренние перевозки более-менее стабилизировались, то за счет падения транзита "Укрзализныця" показала не очень хорошие результаты по итогам 2016 года.

Эксперт также отметил, что Китай и Россия, вероятно, будут переориентироваться на транзит вне территории Украины… Недавно была новость, что первый контейнерный поезд из Китая транзитом через Россию прибыл в Великобританию… Это очевидный логистически рациональный, экономически выгодный маршрут", – подчеркнул Марунич.

В то же время, противостояние с Россией привело к ликвидации нефтепереработки в Украине в пользу белорусского импорта.

"Почему так резко вырос импорт нефтепродуктов? В Беларусь нефть из России в рамках Таможенного союза попадала без уплаты таможенной пошлины, а украинским НПЗ – с пошлиной. Поэтому, как бы цинично это ни звучало, успех белорусских НПЗ зиждился на крахе наших заводов.

Сейчас только один завод в Кременчуге работает, и никакой конкуренции белорусским нефтепродуктам он составить не может.. Украинская власть ничего не будет делать по простой причине: лоббисты импорта имеют хорошие позиции во власти, сидят в Минэнерго", – добавил эксперт.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Дмитрий Марунич в ходе видеомоста Киев - Минск

Политические мотивы делают Украину и Беларусь безальтернативными торговыми партнерами.

"Если отношения с Москвой и дальше будут конфликтными, какие-то ниши на украинском рынке Беларусь и дальше будет отвоевывать. Россия прекратила взаимодействие с нами в ряде отраслей, и никакой экспорт в Европу это не сможет возместить… Рынок нефтепродуктов она уже не отдаст, это очевидно, но в других направлениях придется жестко конкурировать.

Давайте не будем забывать, что кроме рынка Северной Африки и Ближнего Востока украинская продукция хоть с какой-то добавленной стоимостью никому не нужна. И мы с Белоруссией вынужденно будем крупными торговыми партнерами", – сказал Марунич.

Большая политика влияет на экономику небольших государств. Если одна страна теряет, другая – находит. И в поиске взаимно выгодных направлений можно пережить любую экономическую турбулентность. Украина и Беларусь сблизились в период конфликта на Донбассе, но сам конфликт не лучшим образом сказывается на двусторонней торговле. Для улучшения ситуации нужен мир, а не война.