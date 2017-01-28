Инфляция будет расти, без вариантов. Версия НБУ и реальность

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Год 2016 отличался от двух предыдущих резким снижением инфляции. Уже не 35% по году, а всего лишь 11%, и гривна в течение года не только девальвировала, но и ревальвировала. Почему же показатели инфляции Нацбанк решился пересмотреть, да еще и в начале года?

Инфляции быть

Национальный банк Украины (НБУ) решил не снижать учетную ставку, оставив ее на уровне 14%, В то же время Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции на 2017 год до 9,1% вместо ранее заявленного прогноза в 8%, сообщается на сайте регулятора.

"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 14% годовых. Это связано с необходимостью нивелировать инфляционные риски для достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах", — говорится в сообщении. По итогам 2016 года потребительская инфляция замедлилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году.

При этом Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции на текущий год: "Прогноз инфляции на 2017 год пересмотрен с 8% до 9,1%. Прежде всего — из-за повышения минимальной заработной платы до 3,2 тысячи гривен с начала года. Это решение правительства отразится на уровне инфляции как непосредственно через увеличение потребительского спроса населения, преимущественно на продовольственные товары и себестоимости продукции, так и опосредованно через инфляционные ожидания украинцев", — говорится в сообщении.

В 2018 году Нацбанк ожидает замедления инфляции до 6%. В объяснении НБУ лишь половина правды. Действительно, решение правительства о повышении минимальной зарплаты с 1600 грн до 3200 грн, которое поддержали и депутаты, сыграло на рост инфляции. Но не напрямую, а через рост налогов для физлиц-предпринимателей (ФЛП), которые они, в свою очередь, перекладывают на потребителей своих услуг. Например, все услуги транспорта, торговли и предприятий общественного питания, как правило, предоставляют именно ФЛП — так налогов платить меньше, чем по общей системе налогообложения. Поэтому рост минимальной зарплаты с 2017 года означает и рост налогов, которые рассчитываются, исходя из уровня минимальной зарплаты. Если налоги ФОПов с ростом минималки выросли вдвое, значит, и стоимость их услуг будет корректироваться в сторону повышения. И заплатит за это конечный потребитель. В этом причина роста цен на проезд в маршрутках и цен на товары и услуги.

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По словам экономиста Виктора Скаршевского, прогноз НБУ — это заниженное значение, ведь еще не закончился январь, а мы уже видим, что НБУ ухудшает свои прогнозы, которые он сделал буквально несколько недель назад.

"Действия НБУ указывают, что он тоже ожидает еще выше инфляцию, чем те 9,1%, которые сегодня озвучили, потому что он не пересмотрел учетную ставку, которую сохранил на уровне 14%, и как раз для меня учетная ставка 14% — как ориентир инфляции на этот год", — заявил Скаршевский в интервью радиостанции "Голос столицы".

"Почему влияет повышение минимальной зарплаты – потому что это не для всех, это, прежде всего, для работников бюджетного сектора: кто получал полторы или две тысячи гривен, будет получать 3200 гривен. Но что касается частного сектора, прежде всего, малого и среднего бизнеса и, прежде всего, в депрессивных районах, то повышение минимальной заработной платы приведет не к увеличению ее выплаты, а к безработице и теневой экономике, потому что у малого и среднего бизнеса, прежде всего в депрессивных районах, просто нет ресурса для выплаты минимальной заработной платы. Там считается полторы-две тысячи гривен как за счастье, что называется. Поэтому воздействие минимальной заработной платы, двукратное ее повышение на рост будет минимальным", — отметил экономист.

Вечный двигатель инфляции

Регулятор оставил без внимания рост курса доллара, который также является одним из существенных факторов роста инфляции. С начала года гривна девальвировала до 27,2 грн на межбанке, и до 28 в наличной продаже.

Поскольку цены всех торговых сетей в конце 2016 года утверждались при курсе 26,6 грн, то рост курса до 27 и выше требует коррекции цен. Точка возврата к курсу 26,6 так и не пройдена, поэтому, вероятно, с февраля ценники на потребительские товары будут скорректированы. Как и цены на услуги, которые имеют транспортную составляющую — бензин завозится за валюту, поэтому стоит ждать роста цен без вариантов.

А курс качнулся не в последнюю очередь благодаря "спасению" "ПриватБанка" путем национализации. В конце 2016 года на поддержание ликвидности банка было одним махом вброшено 25 миллиардов гривен, почти миллиард долларов, и наличные деньги сразу же качнули валютный курс.

К сожалению, последствия национализации "Привата" далеко не исчерпаны.

"Эта проблема никуда не исчезла. Сейчас она уже не так сильно обговаривается в СМИ, но это мина замедленного действия. Из 117 миллиардов гривен облигаций для "ПриватБанка", остается еще 88 миллиардов гривен, что гораздо выше уже напечатанных, больше, чем напечатанных 25 миллиардов. Если это будет монетизировано, мы увидим инфляцию не 12-14%, а увидим инфляцию гораздо выше, и доллар мы к концу года увидим не 30 гривен при более-менее нормальных условиях, а, возможно, даже 33-35 гривен за доллар. И этот риск "ПриватБанка" во многом превышает риск инфляции от повышения минимальной заработной платы", — заявил Виктор Скаршевский.

Дилемма Гройсмана

Помимо внутренних проблем ситуацию с ростом инфляции усугубляет и ожидаемый рост тарифов, начиная от стоимости газа и заканчивая подорожанием электроэнергии и холодной воды.

С 1 апреля ожидается повышение тарифов на электроэнергию для населения, а до этого будут повышены тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий. Рост тарифов на коммунальные услуги автоматически означает рост инфляции.

Кроме того, "Нафтогаз" заявил о повышении цены на газ для промышленных потребителей с февраля на 21-22%, что обусловлено ростом цен природного газа на европейском рынке.

После этого логично было бы повысить тарифы на газ и для населения, но это линейное решение может привести к неоднозначным последствиям, и это, наконец, поняли в правительстве Гройсмана. Если вырастет цена на газ, слишком сильно вырастут и инфляционные ожидания, считает финансовый эксперт, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов.

"Повышение цен на газ для промышленности до свыше 9 тысяч гривен зафиксирует разрыв цены с тарифом для населения на 3 тысячи гривен. О какой единой цене тогда говорить? Реформа газового рынка свелась к тому, что подняли для всех цены, потому что упал курс гривны, и дельта между тарифами для промышленности и населения опять оказывается большой. Фактически, вся реформа газового рынка свелась к механистическому повышению цен, включая повышение зарплат отдельных ключевых сотрудников. В какой-то момент, если встанет ребром вопрос повышения цен на газ для населения, это станет серьезной проблемой", — заявил Блинов.

Эксперт отметил, что по данным центрально европейского хаба в Германии, спотовая цена на газ в январе составляет в пересчете на евро 230-240 евро за тысячу кубометров.

"Нафтогаз", декларирует новую цену на газ, исходя из спотовых цен, но в хранилищах газа находится газ, закупленный по другой цене, и в целом закупки газа сейчас не идут в таких больших объемах, чтобы утверждать, что газ по новой цене идет на нужды промышленности", — отметил он.

Кроме того, повышение цены на газ вступает в противоречие с политикой Кабмина.

"Повышение цен на газ на 22% это серьезно, и может автоматически вызвать новый виток роста отпускных цен промышленных предприятий. Это породит новые, достаточно высокие, инфляционные ожидания, и подтолкнет потребительские цены… Газ станет спусковым крючком того, что инфляция выбьется за 10% в 2017 году. Это противоречит планам НБУ и целям Минфина. Правительство ставило себе в заслугу достижение ценовой стабильности. Это один из немногих плюсов, которые Гройсман может записать себе в актив по сравнению с Яценюком. Правительство в 2016 году обещало 12% инфляцию, и обеспечила этот показатель. Поэтому момент с газом очень важный", — подчеркнул Блинов.

Рост минимальной зарплаты оказывается не фундаментальным фактором инфляции, а лишь "вишенкой на торте" всей экономической политики последнего года. Двукратный рост цен на газ нельзя изжить исключительно субсидией. Госстат фиксирует рост неплатежей. Но власти не замечают разрушительного последствия собственной политики, пока не упрется в провал собственных амбиционных планов. До этого единогласно утверждаются новые цены на тарифы, будто бы от таких решений денег на эти тарифы у населения автоматически прибавятся. Увы, реальность не оправдывает этих фантастических ожиданий, поэтому и цены растут, хотя НБУ уверен в достижении обратных результатов. Не исключено, что собственные прогнозы придется еще не раз пересмотреть, но своей вины в происходящем ни регулятор, ни власть, к сожалению, не признают.